呼應川普7月總統山演說 福和會推反共2.0盼從教育著手

美國總統川普今年7月在總統山演說時，曾警告美國正面臨共產主義的威脅。福和會今天舉辦反共2.0論壇呼應川普反共論點，期盼透過推行反共教育引發社會共鳴，不讓共產主義的幽靈遊蕩進台灣。

福和會今天舉行「反共2.0 21世紀重新省思：徹底清除共產主義」論壇，邀請資深媒體人金恆煒、旅美律師盧正邦、資深新聞工作者盧世祥論述反共2.0。

論壇主持人、前國防大學政戰學院長余宗基說明，福和會推動「反共2.0」的主要契機，是川普今年7月在總統山發表演講時，極大篇幅討論反對共產主義，並點出共產主義造成美國國內認同的撕裂，還稱其威脅與危害甚至超過世界大戰。

余宗基說，與此同時，台灣也出現高中校園設立共產相關社團的訊息，因此福和會決定站出來，提醒民眾注意共產主義的威脅，不讓共產主義的幽靈遊蕩進台灣。

福和會理事長陳彥升致詞時表示，蘇聯解體後，共產國際決定採滲透美國教育體系，美國於2000年後逐步反省與警覺，近年更以辯論等方式，透過邏輯與推理協助年輕人分辨社會主義與共產主義、遠離共產迷思；在當前局勢下，美國與台灣推行「反共教育」變得非常重要，福和會希望藉由論壇引發社會共鳴，讓台灣人真正認識共產黨的本質。

盧正邦提到，反共就是要認清中共，直接談反共、比談兩岸互不隸屬更容易論述，反共2.0就是要破除大一統迷思、拆穿中國強國神話，也期盼各界拋開和解幻想，認清中共從來都是說話不算話，因為共產黨一旦到來，是不可能與台灣任何政黨平起平坐。

對於「反共不反中」說法，金恆煒認為，中國歷史悠久卻從未施行過民主，縱使共產黨垮台或中共總書記習近平被推翻，他也不認為中國新的勢力會想走向民主，新政權必然還是會主導一個不民主的中國；台灣有辦法施行民主，主要是台灣本就是台灣人集團跟中國人集團的對抗，唯有透過民主投票，台灣人才能擺脫被統治的必然。

盧世祥提到，從美國去年發布的國家安全戰略（NSS）可看出，美國已認清中國，不再相信中國可以融入以規則為基礎的國際秩序，台灣應避免重蹈「大膽西進」覆轍，畢竟中國經濟已陷入通貨緊縮困境；從過往經驗看，要從通貨緊縮走出來、很不容易，且中國面臨難以突破的中等所得陷阱、未富先老、人口紅利消失等情況。

盧世祥表示，這不是反對台灣與中國往來，而是別獨沽中國一味，畢竟鎖定敵對國家進行經貿發展的想法大有問題，且不少台商也有過慘痛經驗，台灣應將未來放在半導體與高科技產業等全球供應鏈之中，並與世界連結。