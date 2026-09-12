法廣受訪談中共滲透 李遠：台灣文化的存在就是中國的痛苦

文化部長李遠率隊訪法第2天，接受法國廣播電台採訪。法廣記者詢問中國滲透問題，李遠表示，台灣文化的存在就是中國的痛苦，「我們的存在就是一個照妖鏡。」

法廣記者當時問到，面對中共利用目前台灣國會政治朝小野大的局面，無孔不入的滲透，文化部有無準備與其他部會合力推出更全面的對策？

李遠對此表示，台灣與台灣文化的存在就是中國的痛苦，因為他做不到我們的東西，台灣的存在就是一個照妖鏡。「他講什麼中華文化，我都會覺得講這個幹什麼？」

「文化有什麼好定義的？」李遠解釋，你越吹噓文化多宏大，歷史多悠久，中華多偉大，但是文化有什麼好吹的？「文化就是在生活裡面，它就是那個樣子啊！你有什麼好吹噓？很害怕別人怎樣？真正很強大的文化，他好像不需要這樣吧。」