聽新聞
0:00 / 0:00
法廣受訪談中共滲透 李遠：台灣文化的存在就是中國的痛苦
文化部長李遠率隊訪法第2天，接受法國廣播電台採訪。法廣記者詢問中國滲透問題，李遠表示，台灣文化的存在就是中國的痛苦，「我們的存在就是一個照妖鏡。」
法廣記者當時問到，面對中共利用目前台灣國會政治朝小野大的局面，無孔不入的滲透，文化部有無準備與其他部會合力推出更全面的對策？
李遠對此表示，台灣與台灣文化的存在就是中國的痛苦，因為他做不到我們的東西，台灣的存在就是一個照妖鏡。「他講什麼中華文化，我都會覺得講這個幹什麼？」
「文化有什麼好定義的？」李遠解釋，你越吹噓文化多宏大，歷史多悠久，中華多偉大，但是文化有什麼好吹的？「文化就是在生活裡面，它就是那個樣子啊！你有什麼好吹噓？很害怕別人怎樣？真正很強大的文化，他好像不需要這樣吧。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。