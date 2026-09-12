台灣搶國際人才 高專歸化突破400人、亞洲占逾4成

為吸引國際人才，我國持續放寬「國籍法」規定，2016年12月增訂高級專業人才歸化可免喪失原有國籍，2024年5月再將申請歸化所需居留年限放寬為2年。至今累計已有400名來自全球五大洲的外籍高專人才歸化取得我國國籍，以亞洲170人最多、美洲128人次之。

內政部指出，8月26日審查會通過第400位高專人才，電子電力領域專家包先生的歸化案。包先生表示，台灣在半導體、電子製造、人工智慧及能源科技等關鍵技術上具備全球領先優勢，而頂尖人才與完整產業生態系，也提供寬廣的職涯發展空間，也讓他在追求事業發展的同時，也能享有良好的生活品質，成為他選擇為台灣一分子的重要原因。

內政部表示，400位高專人才中，以亞洲170人最多、美洲128人次之，另有歐洲76人、大洋洲及非洲各13人。專業領域則以教育及學術研究149人最多，其次為經濟85人、科技61人及文化或藝術50人，顯示歸化我國的國際人才來源廣泛、專業背景多元。

內政部說明，現行高專人才歸化管道多元，除可透過中央部會推薦，經審查會審認後申請歸化，持高專外僑永久居留證（梅花卡）者，也可由內政部送請相關部會書面審查，通過後即可在免喪失原有國籍情形下歸化我國。

內政部強調，面對全球人才競逐，我國將持續打造友善的法規及生活環境，吸引更多國際優秀人才來台發展、安居生活。相關資訊可至內政部戶政司全球資訊網「高級專業人才申請歸化國籍專區」查詢