內政部推公寓減災指引 即日起寄送全台社區管委會

內政部國土署表示，被簡稱為「大橘書」的「公寓大廈減災防護指引 社區自主防災隊」完成編印，今天起分批寄送至全台社區管委會等單位，民眾也可以在國土署官網下載電子版，讓正確的居家防災及應變知識快速傳播。

國土署今天發布新聞稿指出，為建構更完整的社區韌性防護網，引導社區組成自主防災隊，內政部編印「公寓大廈減災防護指引 社區自主防災隊」，除今天起分批寄送至全台的社區管委會、管理維護公司及保全業者，目前持續積極發送中，6萬餘本預估近期內可全數發送完畢。

國土署表示，「公寓大廈減災防護指引 社區自主防災隊」，內容針對人口集聚的公寓大廈，面對地震、颱風、極端氣候及各種安全威脅的減災防範及應變措施，包括認識強風與掉落物、電器火災、瓦斯外洩等災害風險。

國土署說，也鼓勵社區組成「社區自主防災隊」，清楚說明社區自主防災隊任務分工與運作，從平時整備到災時應變，提供詳細自助與互助指引內容，包括讓既有管理組織與住戶具備面對不同災害情境都能擁有正確應變的能力，落實「自己的社區自己守護」精神，全面落實總統賴清德「全社會防衛韌性」理念及「人人懂防災、社區能自救」目標。

國土署提到，自助互助意識必須深入社區與家庭，除發放大橘書外，政府會輔導社區成立自主防災隊，並透過說明會及定期演練等方式，落實社區減災日常整備工作，擴充國內整體防救災量能，共築韌性安全家園。