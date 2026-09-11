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挑撥台日關係？俄官員台北放映蘇聯抗日片 我官員吐隱憂

中央社／ 台北11日綜合外電報導
俄羅斯駐台機構「莫北協駐台代表處」3日在台北閉門放映紀錄片「粉碎日本軍國主義」。路透社
俄羅斯駐台機構「莫北協駐台代表處」3日在台北閉門放映紀錄片「粉碎日本軍國主義」。路透社

路透社報導，俄羅斯駐台機構「莫北協駐台代表處」近日在台北閉門放映紀錄片「粉碎日本軍國主義」引發關注，台灣擔憂俄羅斯試圖挑撥台灣與日本及其他西方夥伴的關係。

根據路透社，莫斯科台北經濟文化協調委員會駐台北代表處（莫北協駐台代表處）上週在台北市中心一棟辦公大樓的小型會議室為約20名台灣賓客舉行「粉碎日本軍國主義」放映會。儘管觀眾人數不多，這部81年前的蘇聯紀錄片引發台灣政府不安。

路透社指出，台灣政府認為，俄羅斯正協助中國宣揚日本軍事威脅日益升高的論述，並企圖挑撥台日關係以及台灣和其他西方夥伴的關係。

據報導，放映的影片是1945年黑白紀錄片「軍國主義日本敗北」（The Defeat of Militarist Japan），莫北協駐台代表處臉書（Facebook）上將片名譯為中文「粉碎日本軍國主義」。

莫北協駐台代表處貼文說：「蘇聯與中國人民在那場戰爭中蒙受了最為慘重的損失，他們對擊潰德國法西斯主義與日本軍國主義所作出的貢獻，不容質疑，亦不容貶低。」

這部影片在YouTube上也可找到，當中呈現蘇聯攻擊日軍占領下的滿洲及千島群島的畫面。旁白譴責「日本民族神聖優越的強盜哲學」，並播出日軍對中國平民施暴的畫面。

根據路透社，台灣官員認為此舉是俄羅斯展開新行動的一環，意在散播並強化中國針對日本的「新軍國主義」論述。

台灣的國家安全會議被問到這場放映會相關問題時告訴路透社，他們持續「密切監控」中俄軍事與「認知作戰」合作。

國安會說：「這兩國正試圖擴大特定議題並扭曲歷史事實與政治問題。」

路透社報導，台灣官員表示，俄羅斯構成新的挑戰，因為相較於中國官員，俄方接觸部分台灣人士時，較少立即受到台灣安全法規檢視。

台灣的外交部告訴路透社，約有20名「學術界」人士受邀參加這場放映會。

外交部還說，台灣尊重「合法的正常交流活動」，但莫北協駐台代表處舉行的活動「也應尊重歷史事實，並符合民主、自由等普世價值」。

副代表史鐸傑（Sergey Chudodeev）等莫北協駐台代表處人員拒絕讓路透社記者進入，表示這是僅限受邀人士參加的活動。與會人士表示，出席者包括前記者、商界人士、學者及其他經常公開露面的人士。

與會人士透露，放映結束後，代表拉賓（PavelLapin）說，莫北協駐台代表處希望未來舉辦類似活動。

俄羅斯外交部未回應置評請求。中國外交部表示不曉得這場放映會，並表示當年中國、蘇聯及美國等同盟國擊敗日本軍國主義，「維護並弘揚正確二戰歷史觀是國際社會共同責任」。

路透 台北 俄羅斯 莫斯科 日本 台日關係

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