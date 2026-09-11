沒監委還能發公文？監院：秉持依法行政 維持機關正常運作

監察院今天表示，有關外界質疑「監察院正副院長及監察委員出缺後，仍可對外發文」一事，監院相關業務之辦理均依現行法令及權責分工辦理，第7屆監察委員尚待立法院行使人事同意權，在新任院長、副院長及監察委員就任前，仍秉持依法行政，持續辦理必要之行政及業務事項，以維持機關正常運作及履行相關職責。

監院指出，監察院第6屆監察委員任期於7月31日屆滿，立法院預定於本年9月29日行使第7屆監察委員人事同意權。在第7屆院長、副院長及監察委員就任前，監察院目前正處於正副院長及監察委員均出缺之情形，行政及業務事項仍須依現行法令辦理；為因應正副院長出缺期間公文處理及行政運作所需，監察院於7月31日修正「監察院各類文件蓋用印信及簽署注意事項」。

監察院說明，正副院長出缺期間，院內仍有必要處理例行行政事務及對外公文往來，在「監察院各類文件蓋用印信及簽署注意事項」明定，正副院長同時出缺時，應由院長署名之公文，除註明院長出缺外，蓋用「監察院條戳」，此均有其法規依據及相關前例可資依循，以維持機關公文處理之正常運作。