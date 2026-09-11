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鏈結南太平洋與印太安全 台日學者拜會海委會推動海洋合作
國立中興大學國際政治研究所「台日共同研究學者團」今天拜會海洋委員會，針對台灣與太平洋友邦的海洋合作、區域海域安全，以及中國海警船在台灣東部海域動態等議題深入交換意見，海委會盼學界發揮力量，成為串接台日官方與國際合作的橋樑。
海委會指出，台灣與南太平洋地區長期具備密切連結，面對氣候變遷、海洋環境、漁業治理、海上安全及島嶼韌性等跨境與跨領域挑戰，極需政府、學研機構與民間共同投入，目前台灣在海洋廢棄物治理、海難搜救、海洋科技及人才培育等領域已累積豐富經驗，而日本則具備成熟的政府開發援助（ODA）制度與合作網絡，若能結合兩國優勢，將有極大的發展潛力。
海委會表示，台灣長期與帛琉、馬紹爾群島等太平洋友邦推動海上執法、聯合巡護與生態保育等合作，未來樂見台日雙方結合既有專業與資源，從友邦實際需求出發，共同探索海洋領域政府開發援助及能力建構的合作模式。
此外，雙方在會中亦就多項區域安全議題進行討論，包括中國海警船於台灣東部海域動態、科研船探測活動，以及日菲專屬經濟海域畫界談判的後續影響等。雙方一致認為，台日面臨共同安全挑戰，維護基於規則的國際秩序符合雙方共同利益，應強化海域安全及智庫學界的全方位合作。
海委會強調，區域海洋情勢日益複雜，未來將持續以海洋韌性、環境永續及區域夥伴關係為核心方向，透過政府、學術及民間等多重管道深化國際海洋合作，與日本及理念相近夥伴共同維護印太及南太平洋地區的和平與穩定。
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