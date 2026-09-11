鏈結南太平洋與印太安全 台日學者拜會海委會推動海洋合作

政府歷來投入龐大的金錢「催生」，催出的卻是持續低迷的出生率，問題在哪？從27歲網紅「蛋蛋公主」的清醒體悟，到台北有房、南部收租的71年次上班族的真心告白，揭開許多人「不是生不起養不起，而是根本不想生」的集體大實話。時下女性的生育觀念正迎來顛覆性海嘯，「傳宗接代」早已被踢出人生清單，政府補助再多，也買不到現代人最渴望的這兩件事：自我實現與生活品質。 27歲的「蛋蛋公主」游湘妮是在傳統市場賣涼糕的網紅直播主，也是許多粉絲眼中活得通透的現代女性。然而，聊起許多同齡女性開始面對的婚育話題時，單身的她，言談中多了一份超乎年齡的沉穩與定見。

2026-09-11 06:00