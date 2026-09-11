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體操選手被棄賽…運動部要撤免體協秘書長 立委籲：要給補償
屏東體操選手潘采宸、李佳蔚取得今年荷蘭鹿特丹世界競技體操錦標賽參賽機會，卻被體操協會在未告知選手及教練的情況下回覆放棄。運動部今天要求體操協會公開道歉並撤免秘書長，立委徐富癸、教練邱意婷、潘采宸的阿嬤蔡玉華都表示欣慰。
徐富癸表示，一定要給體操選手保障，並針對後續比賽參賽資格，運動部要與相關協會訂定明確規範，不能再惡意剝奪選手們的參賽資格，並對權益受損的選手要給予補償。
蔡玉華表示，很感謝縣長周春米、立委徐富癸及廣大網友的幫忙，讓兩名受委屈的選手能夠吐一口氣。也希望整個過程要公開，為什麼回覆不參賽等，一定要講清楚，也請運動部長要查明白還給選手一個交代。
邱意婷則回應，感謝運動部願意聽見選手、家屬與教練的聲音，正視選手面臨的問題，並迅速啟動相關調查及處置；也謝謝這一路陪我們走到現在的每一位夥伴，及全國所有曾經替兩位選手發聲、關心和支持她們的人。
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