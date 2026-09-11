快訊

好市多員工洗烤箱「連烤雞一起洗」？ 網看傻業者認疏失開放退費

獨／3大通訊行iPhone 18 Pro預購優惠懶人包！0元入手、送千元折抵金、遲到給1千

血濺家門！北市國中旁1女剛出門就中彈 槍手疑有共犯接應

聽新聞
0:00 / 0:00

【即時短評】減少組織霸凌應重建文官體制專業價值

聯合報／ 記者高凌雲
霸凌示意圖。圖／AI生成
霸凌示意圖。圖／AI生成

霸凌因組織存在上下關係而發生，近年來隨著政黨濫用文官制度，作為酬庸與發展勢力的機制，當人們未能自我節制，在政治勢力積極侵入政府文官體制下，霸凌時不時就可能隨著濫權而頻頻發生。

政黨安排其黨羽以及其同路人進入政府組織，尤其濫用文官體制以為政治酬庸，或者扶持政黨派系，或者首長培養親信，這些仗勢而來的成員，仗勢欺人也就不令人意外。

組織遭過度政治干預，會發生意料之外的問題，例如勞動部謝宜容事件，因勞動部公務員輕生引起關注，遭兩大過免職，但台北高等行政法院以單位未審先判程序違誤，撤銷免職處分。政治力對霸凌的矯枉過正，乃有先前未注重程序的缺失。

霸凌發生，外界撻伐，組織矯枉過正， 不只勞動部，幾乎過去幾年來許多機構都是如此，組織遭遇問題，轉錯彎，以錯誤的方式回應。

過去洪仲丘案的發生，起始於士兵明知故犯違規，幹部毫無警覺的管教不當，從而引發問題，再加上朝野政黨總是媚俗，和稀泥，當時把軍隊管理當成政治攻防的籌碼，犧牲了軍隊管理的嚴肅性質。

害怕被投訴，成了軍中幹部的惡夢，幹部乾脆睜一眼，閉一眼，省事，不必煩惱被指控霸凌，軍隊凝聚力，上下級互信，都因政治介入而被破壞。

政治介入組織，造成矯枉過正，是台灣政府機構最大通病，職場霸凌雖因特定個人的修養有關，但也與政治力經常介入組織運作有關，組織不依據本身的效率與存在服務目的運轉，而是根據政黨的利益，扭曲了組織本身主動自我調整的能力。

幾年來政府機構出現問題不少，行政院人事總處游姓霸凌女王，尤其楊珍妮案更是鬧到全台矚目。外交部司長級官員對所謂公務態度嚴厲，外交部雖否認屬霸凌事件，但基層公務員的感受，顯然與外交部認知有差異，駐日內瓦辦事李姓處長亦遭指控霸凌，外交部駐外人員濫用權更頻傳涉及性騷擾。陸軍鄭姓少校墜樓案發生後，傳出在營內曾遭上級羞辱與嚴厲斥責。

霸凌本質是濫用職權，與加害者擁有的權力有關，組織自我調整與精進能力不是隨著組織存在目的而改變，反遭政治力量介入時，霸凌即難以防範。重建常任文官體系的專業價值，重視部隊幹部養成教育，而非將部隊管理過度朝自由開放扭曲，減少政黨勢力過度介入，才有可能逐漸減少霸凌發生。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

霸凌 謝宜容 台北高等行政法院 勞動部 洪仲丘

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

校事會議修法研商 全中教籲廢除：修補已無法解決問題

台商吸收政院前科長當共諜 兩人判刑

投訴校長霸凌 逾9成3申訴來自教職員

台上演說遭中方代表亂入…菲防長當眾猛批不知恥 今再斥粗魯霸凌

相關新聞

【即時短評】減少組織霸凌應重建文官體制專業價值

霸凌因組織存在上下關係而發生，近年來隨著政黨濫用文官制度，作為酬庸與發展勢力的機制，當人們未能自我節制，在政治勢力積極侵入政府文官體制下，霸凌時不時就可能隨著濫權而頻頻發生。

聯合報社論／讓國民法官精神創傷的制度，不必修改嗎？

國民法官參審制實施至今逾三年半，大致獲得正面評價。但也有法界人士批評，這項制度只是司法體系最完美的「免責聲明」，國民法官被當成「合法肉盾」。最近一項「謝文雄殺妻姨案」的審判，便深刻暴露了國民法官審理凶殘社會案件時，夾在輿論情緒與專業法官間的掙扎，多名參審國民法官因此受到精神創傷輾轉難眠。更有一名參審者站出來指陳法庭制度的不公，是難以忽視的畸形角落。

聯合報黑白集／清泉崗的這一夜

清泉崗夜空出現無人機，一架小小飛行器，就讓機場軍民航班都停擺。許多民眾都在問：國軍反無人機系統呢？政府正大肆採購並發展無人機，卻連對付一架無人機都沒辦法，也太遜了！

經濟日報社論／洗產地風暴 台商要拚可信供應鏈

最近一家台廠因涉嫌「洗產地」，遭檢調大規模搜索。這看似個別廠商事件，但若放在美中近期一連串政策動作下觀察，背後牽涉升溫的美中AI版圖競爭，以及全球供應鏈規則的重新改寫。

讀家觀點／不向AI舉旗 人類不能放棄思辨

美國哥倫比亞大學新聞研究所新聞設計資深顧問暨兼任教授賈西亞博士，日昨應聯合報系之邀，在台北發表演講指出，人們對ＡＩ的恐懼從未停歇、認為「ＡＩ會摧毀社會、奪走人類的工作、傷害孩子的未來，大家深信ＡＩ就是人類文明的終結」，但最終人類才是控制者、ＡＩ無法取代。

在野無分裂本錢 及時整合猶未晚

在九月五日《遠見》及天下文化創辦人高希均先生的追思會上，賴清德總統致詞時推崇高創辦人「戰爭沒有贏家、和平沒有輸家」的讜論，並稱將接手推動高創辦人念茲在茲的「和平幸福」主張，切記他「和平不是選項、是唯一道路」的提醒。然而，對照賴總統就任以來在兩岸關係上的諸般言行，卻頗有時空錯置之感。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。