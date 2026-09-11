【即時短評】減少組織霸凌應重建文官體制專業價值

霸凌因組織存在上下關係而發生，近年來隨著政黨濫用文官制度，作為酬庸與發展勢力的機制，當人們未能自我節制，在政治勢力積極侵入政府文官體制下，霸凌時不時就可能隨著濫權而頻頻發生。

政黨安排其黨羽以及其同路人進入政府組織，尤其濫用文官體制以為政治酬庸，或者扶持政黨派系，或者首長培養親信，這些仗勢而來的成員，仗勢欺人也就不令人意外。

組織遭過度政治干預，會發生意料之外的問題，例如勞動部謝宜容事件，因勞動部公務員輕生引起關注，遭兩大過免職，但台北高等行政法院以單位未審先判程序違誤，撤銷免職處分。政治力對霸凌的矯枉過正，乃有先前未注重程序的缺失。

霸凌發生，外界撻伐，組織矯枉過正， 不只勞動部，幾乎過去幾年來許多機構都是如此，組織遭遇問題，轉錯彎，以錯誤的方式回應。

過去洪仲丘案的發生，起始於士兵明知故犯違規，幹部毫無警覺的管教不當，從而引發問題，再加上朝野政黨總是媚俗，和稀泥，當時把軍隊管理當成政治攻防的籌碼，犧牲了軍隊管理的嚴肅性質。

害怕被投訴，成了軍中幹部的惡夢，幹部乾脆睜一眼，閉一眼，省事，不必煩惱被指控霸凌，軍隊凝聚力，上下級互信，都因政治介入而被破壞。

政治介入組織，造成矯枉過正，是台灣政府機構最大通病，職場霸凌雖因特定個人的修養有關，但也與政治力經常介入組織運作有關，組織不依據本身的效率與存在服務目的運轉，而是根據政黨的利益，扭曲了組織本身主動自我調整的能力。

幾年來政府機構出現問題不少，行政院人事總處游姓霸凌女王，尤其楊珍妮案更是鬧到全台矚目。外交部司長級官員對所謂公務態度嚴厲，外交部雖否認屬霸凌事件，但基層公務員的感受，顯然與外交部認知有差異，駐日內瓦辦事李姓處長亦遭指控霸凌，外交部駐外人員濫用權更頻傳涉及性騷擾。陸軍鄭姓少校墜樓案發生後，傳出在營內曾遭上級羞辱與嚴厲斥責。

霸凌本質是濫用職權，與加害者擁有的權力有關，組織自我調整與精進能力不是隨著組織存在目的而改變，反遭政治力量介入時，霸凌即難以防範。重建常任文官體系的專業價值，重視部隊幹部養成教育，而非將部隊管理過度朝自由開放扭曲，減少政黨勢力過度介入，才有可能逐漸減少霸凌發生。

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