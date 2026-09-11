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北京出入境管理新規將上路 黃重諺：將發規避風險指引

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
國安會諮詢委員黃重諺。聯合報系資料照
國安會諮詢委員黃重諺。聯合報系資料照

中國大陸出入境管理新規9月15日將上路，國安會諮委黃重諺接受網路節目自由追新聞專訪表示，開始有高科技工程師等赴對岸出差人士，向政府部會反映，擔憂手機等電子設備遭查可能導致公司核心機密與個人訊息外洩；陸委會和經濟部等相關單位正在研究，希望很快提出指引，協助國人赴中能規避風險。

黃重諺表示，9月15日新的出入境管理規定施行後，不只涉及中國人民，也會影響包含台灣人在內的非中國籍人士；我國人已經開始反映新規定帶來的風險，包含公司核心機密是否可能在邊境檢查時遭外洩，以及民眾在社群平台的資訊及內容，是否會成為中國隊個人扣上帽子的依據。

黃重諺指出，陸委會、經濟部等相關單位正在研究，希望盡快提出指引，讓國人赴中出差時，有可供自我保護或規避風險的方法，盡可能降低風險。

黃重諺 北京 國安會 陸委會

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