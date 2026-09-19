美學、綠意融入校園　台中新設校打造城市教育新地標

第10所新設校「旭日國小」，於今年7月動土。 圖／台中市政府新聞局 提供

近8年新設10校、投入逾92億 今年校園建設奪國家卓越獎12大獎

115學年度第一學期已正式開學，台中市4所新設校正式迎新啟航。因應北屯、南屯等新興區域人口持續成長，台中市政府積極盤點各區就學需求，推動新設校建設。本學年度正式啟用的南屯區文山國中、北屯區南興國小、南興國中及廍子國中，不僅為重劃區補足教育量能，校舍設計也同步導入美學、生態、環保與安全思維，讓校園從滿足基本就學需求，進一步成為兼具機能與美感的學習場域。

台中教育局長日前於新設校「南興國小」歡迎首屆新生。 圖／台中市政府新聞局 提供

因應人口成長新設校 4校同步啟用補足就學量能

教育局長蔣偉民日前實地視察新校啟用後的校園運作，關心新生入學情形。他指出，台中市近年持續發展，人口穩定成長，吸引年輕家庭移入，帶動北屯、南屯等地區就學需求增加；在市長盧秀燕「教育優先」的施政方針下，教育預算占市府總預算比重高居各局處之冠，並針對就學熱區採取分期、分段策略，加速推動校舍興建，讓校園建設提前跟上市區發展腳步。

盧市長上任近8年來，市府逐步新建10所新設校、投入逾92億元；本學年啟用的4所新設校，總投資超過33億元，工程涵蓋一期、二期校舍及學生活動中心等，補足區域的就學量能。除已招生學校外，第10所新設校烏日區旭日國小也已於今年7月開工，第11所新設校則鎖定梧棲區「文九」基地，目前已啟動前置作業，持續因應市區及海線地區的人口成長與就學需求。

廍子國中一期校舍落成。 圖／台中市政府新聞局 提供

不只講求安全與實用 美學、環保融入設計

蔣偉民指出，新一代校舍除了以最高耐震規格確保師生安全，更在美學、生態及環保面向著墨，從建築配置、採光、綠化到通風全面思考，讓校舍不再只是教室與辦公空間的集合，而是能與環境共生、陪伴孩子學習成長的校園場域。

例如本學年度啟用的廍子國中第一期校舍，依整體空間配置規劃具層次感的連廊系統，形成兼具遮陽、通風功能的綠意動線，也圍塑出與周邊社區共享的多層次開放空間；今年7月開工的烏日區旭日國小第一期校舍，則巧妙連結周邊公園綠帶，在校園內部型塑都市風廊，利用自然對流達到通風降溫效果。

校園設計獲肯定 12項大獎展現治理成果

新一代校園的設計理念也獲得建築界肯定。因應新興人口需求規劃的廍子國中第二期校舍新建工程與旭日國小第一期校舍新建工程，在日前公布的2026年國家卓越建設獎中，雙雙榮獲頂尖水準「卓越獎」的肯定，展現台中新世代校園在空間美學、生態整合與永續環境上的成果。

新設校獲獎只是台中教育建設成果的一環，在推動老舊校舍整建及活動空間改善，市府亦展現非凡成果。其中，清水國小老舊校舍整建工程以立體、多層次空間巧妙銜接古蹟教室與百年老樹，在歷史傳承與永續生態之間取得平衡，榮獲象徵全場最高榮譽的「特別獎」，展現老舊校舍整建同樣能兼具保存、教育與環境價值。

教育局說明，市府教育局提報的校園規劃設計共囊括1項特別獎、3項卓越獎、6項金質獎及2項優質獎，共12項大獎，獲獎數創下歷史新高。近年教育局持續推動「新設校」與「學校禮堂」兩大核心工程，累計已獲得9座卓越獎；在「老舊校舍拆除重建」與「幼兒園建置」方面，也已累計獲得16座卓越建設獎。

「2026國家卓越建設獎」台中獲獎學校合影。 圖／台中市政府新聞局 提供

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