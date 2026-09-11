內政部發布宗教國際交流補助要點 每案最高補助300萬

內政部今天指出，為輔導宗教團體多元發展，協助其立足本土、放眼全球，積極參與國際交流等，已於4日發布「內政部促進宗教國際交流及文化發展補助作業要點」，即日起受理申請，每案最高補助新台幣300萬元。

內政部今天以新聞稿指出，鼓勵宗教團體以台灣為根基，積極開拓與世界各國的交流連結，將台灣宗教文化的獨特性推向國際，提升國際能見度與影響力。

內政部指出，這次補助共分5大類別，涵蓋宗教國際交流合作、宗教國際化、宗教文化發展、宗教人才培育及文化傳承，以及宗教場所環境永續及淨零培力，貼近宗教團體實際運作需求。

內政部舉例，宮廟組團赴國外參加國際宗教交流活動、大學校院辦理國際宗教學術研討會、宗教團體邀請國外團體來台辦理宗教文化展演、辦理陣頭鼓陣等民俗技藝或宗教科儀傳承培訓、辦理文化導覽接待人才培育，或是推動環保祭祀、節能減碳等永續作為，都可望透過這個要點申請補助。

內政部指出，相較以往補助規定，這次補助的類別、對象及項目更加完整周全，只要是依法登記或立案滿1年的寺廟、宗教團體，或與宗教文化推廣相關的民間學術團體、大學校院及其他非營利法人或團體，符合資格者，都歡迎提出申請，期望能廣納各界能量，共同推動宗教國際交流與文化發展。

內政部說明，相關申請資格、補助項目及作業規定，詳見「內政部促進宗教國際交流及文化發展補助作業要點」，相關資訊已公告於內政部全國宗教資訊網，歡迎符合資格團體踴躍提出申請。