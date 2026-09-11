藍委團訪美首站抵舊金山 會僑界、參訪Roblox聚焦兒少網安

國民黨立委徐巧芯與7名藍委展開訪美行程，首站抵達舊金山。訪團抵達機場時，受到當地僑胞與支持者組織的熱烈接機歡迎，現場氣氛溫馨熱絡。

訪團抵達首日即展開僑務拜會，先後前往國民黨駐美總支部、舊金山國父紀念館及多家歷史悠久的傳統僑社參訪，並與海外僑界代表進行座談。立委代表團於座談中向僑胞表達感謝，肯定海外僑界長年堅定支持自由民主體制與中華民國發展，並向鄉親報告國內最新政經情勢與國會改革現況，針對僑胞關切的國內外政經情勢深入交換意見。

除了深耕僑界，訪團亦展現對新興數位科技與社會治理議題的高度關注，特地安排參訪總部位於舊金山灣區的全球頂尖沉浸式平台Roblox。在與Roblox高層主管及核心開發團隊的座談交流中，雙方聚焦討論兩大核心課題，包括「兒少網路安全與數位防護機制」，針對未成年人在虛擬社群平台中的身心保護，探討演算法過濾、身分驗證、即時監管工具及家長監護功能的實務運作，借鏡國際平台的治理經驗，作為未來國會研修相關法案的參考。

另一核心課題為「次世代沉浸科技與生態創新開發」，了解平台如何運用生成式AI與3D虛擬環境賦能全球創作者，並探討台灣在數位創意、遊戲開發與軟體人才培訓領域與國際接軌的機會。

訪團人士指出，此次舊金山之行成果豐碩，既加深了與海外同胞的情感連結，也直接將矽谷一線科技產業的最新脈動帶回國會，未來將持續把國際防護標準與創新思維轉化為具體的政策建言與立法行動。