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影／115年國家防災日系列活動起跑 深化全民防災意識

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
內政部與教育部今天一起在新北市淡水宣布「115年國家防災日系列活動」正式啟動。記者林昭彰／攝影
內政部與教育部今天一起在新北市淡水宣布「115年國家防災日系列活動」正式啟動。記者林昭彰／攝影

內政部教育部今天在新北市淡水宣布「115年國家防災日系列活動」起跑，號召全民參與防災行動。今年以「強震危機，吾有以待」為核心主軸，透過各種體驗學習，一起提升國家整體防災能力。

內政部長劉世芳表示，回顧921地震後台灣防災體制的進步，強調災前準備（preparedness/readiness）與全民參與重要性。為深耕民間自主應變能量，內政部已輔導籌組逾275個「民間自主應變隊（T-CERT）」、培訓超過5千名第一線隊員。

而全臺「防災士」在多個民間單位及部門協助參與下，已突破17萬6千人，年底朝20萬人目標邁進，這些防災士是各社區、企業、學校與大樓最關鍵的安全防線，核心目標是降低災害風險與傷亡，當災害發生時，自我保護外，也保護他人有初步救助能力。

且原住民委員會今年6月協助成立「原民特搜隊」，國家通訊傳播委員會、數位發展部及中華電信8月在城鎮韌性演練中協助「通訊網路降速演練」。更重要的是，臺灣社會具備互助熱忱，不論是防災士T-CERT、慈濟基金會等民間力量，不只行政單位，感謝每一個參加國家防災活動的人。

內政部強調，「平時多一分準備，災時少一分遺憾」。今年國家防災日系列活動自9月1日起跑至10月31日止，9月21日當天亦將進行多項警報測試，呼籲民眾可預先下載「消防防災e點通」APP，每個家庭也應儲備至少3天物資與緊急避難包。

此外，藉由與教育部跨域合作，透過活潑的青年防災大使、校園演練與網路社群，將防災種子散播萌芽，讓防災不再是生硬的口號，而是每一位青年學子、每一個家庭的日常習慣。未來政府將落實科技監測、優化實戰演練，持續匯聚中央、地方及民間力量，齊心打造全社會防衛韌性的臺灣。

國家防災日系列活動起跑，學童體驗射水滅火。記者林昭彰／攝影
國家防災日系列活動起跑，學童體驗射水滅火。記者林昭彰／攝影

內政部長劉世芳（左二）坐進新北市消防局的沉浸式地震體驗車，感受一下4D劇場模擬震災逃生。記者林昭彰／攝影
內政部長劉世芳（左二）坐進新北市消防局的沉浸式地震體驗車，感受一下4D劇場模擬震災逃生。記者林昭彰／攝影

內政部長劉世芳（右一）與教育部長鄭英耀(左一)幫防災青年大使披掛肩帶。記者林昭彰／攝影
內政部長劉世芳（右一）與教育部長鄭英耀(左一)幫防災青年大使披掛肩帶。記者林昭彰／攝影

內政部與教育部今天一起在新北市淡水宣布「115年國家防災日系列活動」正式啟動。記者林昭彰／攝影
內政部與教育部今天一起在新北市淡水宣布「115年國家防災日系列活動」正式啟動。記者林昭彰／攝影

內政部長劉世芳（左一）與教育部長鄭英耀(右一)幫防災青年大使披掛肩帶，受邀自拍合影。圖／世新大學林沛妤提供
內政部長劉世芳（左一）與教育部長鄭英耀(右一)幫防災青年大使披掛肩帶，受邀自拍合影。圖／世新大學林沛妤提供

內政部長劉世芳（右二）玩遊戲，考驗一下災害避難包內要放哪些東西。記者林昭彰／攝影
內政部長劉世芳（右二）玩遊戲，考驗一下災害避難包內要放哪些東西。記者林昭彰／攝影

民防 劉世芳 教育部 內政部

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