人口探底／高房價真是「最強避孕藥」？催生補貼被高房價物價抵銷

住在台北的陳小姐，在30年前買了一間不到20坪的房子，當時單身的她覺得夠住，且房價不到600萬元，薪水也足以支付。生了小孩之後，她覺得20坪實在太小，於是到處看房，但是房價一路直直漲，更加買不起，她也因此打消了生第二胎的念頭，繼續窩在不到20坪的房子裡。「慶幸當時買得早呀，否則現在連這樣的小坪數房子都供不起了」，陳小姐說。

高房價、高物價常被年輕人戲稱為「最強避孕藥」，房子貴，真的會讓人不敢生？財政部統計顯示，去年全台1184萬房屋稅開徵戶數中，40歲以下的占比僅9.3%。輔以年輕人生育率降低，透露房價對生養意願的影響。

此外，內政部公布的今年第一季房價負擔能力指標，全國房價所得比達9.47倍，房貸負擔率41.46，代表中位數所得家庭購買中位數住宅，每月房貸支出就占可支配所得超過四成。其中台北市房貸負擔率更達64.41%、新北市也有55.3%，雙北家庭還沒開始算奶粉、尿布與托育費，房貸就可能先吃掉超過一半所得。

中央大學人力資源管理研究所教授辛炳隆表示，高房價確實可能讓民眾對結婚、生子更加卻步，關鍵在於家庭成員增加後，對居住空間的需求往往也會跟著提高。尤其從兩人世界進入育兒階段，不論是多一個房間，或需要更大的生活空間，都面臨換屋壓力，這時能不能負擔更大的房子，就會成為是否生育的重要考量。

他指出，也有人認為，近年不只是房價上漲，食衣住行各項生活成本都在增加，因此不能把少子化單純歸因於房價；但若比較各項支出，房價仍可能是影響最大的變數。吃飯、消費可以選擇節省，家庭預算也能適度調整，但多了一名家庭成員後，對居住空間的需求卻很難壓縮，因此高房價對婚育決策的影響相對直接。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，少子化成因複雜，除與房價、物價等生活壓力有關外，也與托嬰、教育等脫不了關係，而目前少子化是先進國家的共同狀況，房價可能是助因，但非主因。

大型建商則說，與其說房價高漲影響生育意願，不如說台灣的經濟成長是否有公平的釋放到不同產業，例如半導體業員工近年收入頗豐，買房能力就不會成為決定生育與否的重要前提。但傳產因為沒有跟上AI紅利，收入追不上通膨及房價，自然就會影響對家庭未來的考慮，「但這是房價還是收入的問題？」

會覺得物價貴及房價貴，當然和社會普遍低薪有關，根據主計總處統計，經常性薪資中位數是39,453元。如果把所有人的薪水排成一列，真正站在中間的那個人月薪是39,453元。按照薪水段位來看，若月薪5萬元，贏過70%的台灣人。但月薪5萬元的人在台北生活，光是應付生活開銷恐怕都不夠，沒有家人支持更別想買房。即使是租房，房租也會跟著房價連動，同步拉升居住成本。

至於生育補貼有用嗎？目前台灣的生育補貼金額是中央政府有一個全國統一的「保底大紅包」一胎發放10萬元，而各縣市政府甚至鄉鎮市公所則會根據地方財政與施政重點，另外發放不同金額的津貼，通常還會隨著胎次遞增。

但不少年輕人被問到這個問題幾乎都不約而同反映，生育補貼杯水車薪對激勵生子效果不大，食衣住行樣樣都要錢，物價、房價都是養育成本，生養一個小孩到20歲至少要花600萬元，因此生子與否還是要考量自身長期的經濟能力。