文托泰內島為歐洲統合思想源頭 政治犯曾起草宣言聞名

文托泰內歐洲自由與民主論壇10日至12日於義大利文托泰內島（Ventotene）舉行；二戰期間，史賓納利與羅西等人遭墨索里尼政權流放時，於1941年起草的「文托泰內宣言」，被視為歐洲統合與聯邦主義思想的源頭之一。

文托泰內島位於義大利南方城市加艾塔（Gaeta）外海46公里處，目前島上人口約700人，二戰時期的義大利墨索里尼政權曾在文托泰內島旁的聖斯特凡諾島（Santo Stefano Island）關押大批政治犯。

文托泰內島以「文托泰內宣言」（VentoteneManifesto）最為人所熟知，文托泰內宣言是1941年8月由義大利反法西斯主義者史賓納利（AltieroSpinelli）、羅西（Ernesto Rossi）等人在遭墨索里尼政權流放到聖斯特凡諾島時，共同起草的重要政治文件。

文托泰內宣言被視為歐洲統合與聯邦主義思想的源頭之一，主張歐洲各國應打破狹隘的民族界線，戰後建立一個超越單一國家的民主聯邦，以實現永久的和平、自由與社會正義；並訴求建立歐洲軍隊、統一的外交與經濟政策，並防止極權主義死灰復燃。

歐洲議會副議長皮齊耶諾（Pina Picierno）發起「文托泰內歐洲民主與自由會議」，邀請全球異議人士、運動倡議者與歐洲各界領袖與會，討論如何對抗威權、守護民主；今年的會議於9月10日至12日進行，與會者包括2022年諾貝爾和平獎得主、烏克蘭公民自由中心主席馬特維丘克（Oleksandra Matviichuk）。

皮齊耶諾也是IPAC（對中政策跨國議會聯盟）成員，她曾於2024年來台出席IPAC年度峰會，當時副總統蕭美琴曾接見接見IPAC訪團，雙方有著深厚的長期民主合作關係。IPAC以對北京立場強硬著稱，成員約250人，來自35個國家，為跨黨派的跨國議會串聯網絡。

馬特維丘克也曾於2025年來台訪問，蕭副總統也曾接見並表示，台灣人民始終與烏克蘭人民站在一起，追求和平、正義、基本人權及繁榮發展的機會。未來仍充滿許多挑戰，期盼與國際社會持續交流合作，共同攜手面對。

民進黨立委范雲今天指出，這一次的文托泰內民主與自由會議是在義大利非常有意義的地方舉行，文托泰內島在過去關押對抗法西斯主義的知識份子，在此舉辦也彰顯守護自由跟民主的精神。