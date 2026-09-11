釀6死寶林茶室案350萬罰款成呆帳？ 蔣萬安：一定防範業者避責

台北市議員柳采葳日前在市政總質詢時指出，２前曾造成6人死亡的寶林茶室案，累積罰款350萬元卻未繳。對此，台北市長蔣萬安上午受訪指出，市府一定全力確保受害者的權益，防範業者有任何逃避責任的情形。

柳采葳指出，台北市過去3年在食安稽查罰鍰，尚有37案待收繳、累計高達610萬9988元呆帳無法收回，其中，欠款第一名是寶林茶室「寶林餐飲事業」，累積罰款350萬元。

蔣萬安上午出席「育兒期間減少工時不減薪」企業拜會活動受訪指出，法務局已經有清楚說明，市府一定提供一切必要的法律協助，過往重大的食安市府也都協助提出團體訴訟、保險理賠或是調解工作，一定全力確保受害者的權益。

另外，北市爆校園食安事件，議員指出，除了成淵高中之外，還有其他學校有小朋友身體不舒服送醫，甚至是有食材不新鮮的問題，蔣萬安說，面對任何一件校園食安的事件，都嚴肅面對，他也要求教育局要逐案了解，並且釐清原因。

蔣萬安說，這幾天台北市政府持續擴大全市校園食安的稽查，只要發現缺失，要求立即改善，而且會持續追蹤複查。所以不管是在食材、烹調的過程、供餐的過程或者是環境的清潔，一定依法依規來處理，孩子的食安是最優先的考量。