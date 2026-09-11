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學者：年輕人婚育決策 高房價影響大

聯合報／ 記者藍鈞達胡順惠／台北報導

房價、高物價常被年輕人戲稱為「最強避孕藥」，但房子貴，真的會讓人不敢生？財政部統計顯示，去年全台一一八四萬房屋稅開徵戶數中，四十歲以下的占比僅百分之九點三。輔以年輕人生育率降低，透露房價對生養意願的影響。

此外，內政部公布的今年第一季房價負擔能力指標，全國房價所得比達九點四七倍，房貸負擔率百分之四十一點四六，代表中位數所得家庭購買中位數住宅，每月房貸支出就占可支配所得超過四成。其中台北市房貸負擔率更達百分之六十四點四一、新北市也有百分之五十五點三，雙北家庭還沒開始算奶粉、尿布與托育費，房貸就可能先吃掉超過一半所得。

中央大學人力資源管理研究所教授辛炳隆表示，高房價確實可能讓民眾對結婚、生子更加卻步，關鍵在於家庭成員增加後，對居住空間的需求往往也會跟著提高。從兩人世界進入育兒階段，不論是多一個房間，或需要更大的生活空間，都面臨換屋壓力，這時能不能負擔更大的房子，就會成為是否生育的重要考量。

他指出，有人認為，近年不只是房價上漲，食衣住行各項生活成本都在增加，不能把少子化單純歸因於房價；但若比較各項支出，房價仍可能是影響最大的變數。吃飯、消費可以選擇節省，但多了一名家庭成員，對居住空間的需求卻很難壓縮，高房價對婚育決策的影響相對直接。

建商則說，與其說房價高漲影響生育意願，不如說台灣的經濟成長是否有公平的釋放到不同產業，例如半導體業員工近年收入頗豐，買房就不會成為生育的重要前提。

但傳產因為沒有跟上ＡＩ紅利，收入追不上通膨及房價，自然就會影響對家庭未來的考慮，「但這是房價還是收入的問題？」

房價 物價 房貸 少子化

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