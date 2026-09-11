民團：「催生」效果 現金補助最差

搶救少子化，政府不斷擴大育兒津貼，二○一二年開辦時二五○○元，如今加碼至七千，國內生育率卻節節下滑。專家多年前已示警「撒幣催不出生育率」，花錢「買孩子」不是辦法；學者也指出，政府應計算出我國「最適人口數」，並設法鼓勵婚姻，打造適合育兒的社會氛圍。

托育及就業政策催生聯盟發言人李庭欣指出，中研院研究顯示，單靠發錢刺激生育意願，發放一千萬元才能換得每百戶多生廿五位新生兒；同一研究顯示，我國女性生育第一胎後，所得成長率較生育前減少二成，「現金給付減少育兒成本，但買不回收入損失。」

李庭欣指出，現金給付式育兒政策，無法解決育兒家庭諸多痛點，更買不回父母個人時間、職業生涯損失。各國已將現金補助視為對生育率影響力最弱的政策，真正有效的做法是讓女性兼顧工作及家庭，減少職場天花板、所得成長率下滑等「母職懲罰」，才能有效解決少子化困境。

台大社工系名譽教授馮燕說，我國人口政策缺乏目標，應考量我國幅員大小、山地平地分布等，訂出「最適人口量」，「別再瞎著眼盲目撒錢」。

馮燕直言，政府喊出「你生我養」，是不可能實現的空話，政策應該務實從支持家庭、支持父母做起，並營造「生孩子是快樂、榮譽」的氛圍，偶像劇鼓勵生育而非強調單身貴族的舒適。

馮燕指出，近期新北市邀新婚夫婦討論如何提升育兒意願，有位新婚人妻提到，公辦聯合婚禮可提供青年伴侶更多結婚機會，如今年輕世代婚禮訴求溫馨、好玩，公辦婚禮每年只有兩次，有時青年族群因排不上名額，過了熱情就不再有結婚意願，政府應考慮增加聯合婚禮次數。

政府提出彈性育嬰假、減工時不減薪等政策，雖符合國際趨勢，但李庭欣指出，雇主是否支持為制度落地關鍵。

國內托育政策仍有諸多問題，此外，課後照顧資源也不足，李庭欣說，私人課輔班、安親班等，通常是政府補助、業者跟著漲，對減輕家庭經濟壓力幫助不大；寒暑假花費更是驚人，有民眾光是暑期為孩子找營隊、安心班，就花費十多萬元，育兒家庭在孩子進入義務教育後，養育成本暴增，應一併檢討。