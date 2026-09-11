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催生別只撒幣…星國帶薪育兒假 娃愈多假愈多

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
新加坡。 美聯社
新加坡。 美聯社

南韓新加坡同為亞洲已開發國家，也面臨嚴峻的少子化問題。兩國政府同樣祭出鼓勵生育的高額補助政策。以南韓為例，今年上半年出生人數雖創近七年同期新高，有專家提醒，南韓出生率近來雖有所回升，但不能只看「大撒幣」政策短期帶來的效果，中長期仍有待觀察。

根據南韓國家數據處八月下旬發布的六月人口動向，六月出生人數兩萬三一一一，年增三一一五人、增幅百分之十五點六；單月出生人數連廿四個月比去年同期增加，創下自一九八一年開始統計以來新高。今年上半年的出生人數與增幅均創新高。

南韓總統李在明去年六月就任後，就視人口復甦為新政府的基石政策之一，延續去年四月被彈劾下台的前總統尹錫悅，推出一連串相關政策。例如零至一歲嬰兒每人每月可領一百萬韓元（台幣約二點三萬元）；第一胎可領兩百萬韓元的「初生嬰兒入學券」補助，第二胎（含）以上再加碼。

但有專家指出，生育並非單純是經濟問題，若政策一味仰賴加碼補助，就過於簡化。南韓雖出現多年未見的生育率大反彈，但整體的人口結構，仍遠低於國際間公認的人口替換水準：二點一，即每名婦女平均一生生育二點一個孩子。

另外，新加坡總理黃循財今年八月在年度國慶群眾大會宣布，將推出新的「ＳＧ（星國）養兒育女配套」措施。

除補助自明年四月一日起出生的新加坡國民，例如從出生至十七歲，可領共七萬新加坡幣（台幣約一七四萬元），也大幅增加父母的有薪育兒假；育有一名十二歲以下孩子可享八天有薪育兒假，孩子愈多，有薪育兒假也愈多。新加坡政府承擔所有法定育兒假的費用，以減輕雇主負擔。

新加坡長期催生補助政策對提振出生率的效果仍有限，去年總生育率跌至零點八七創新低，上述措施效果有待觀察。

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