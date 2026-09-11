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青年懼婚怕生 低薪、房價、長工時…小小補助幫不上忙

聯合報／ 記者劉懿萱林琮恩陳雨鑫／台北報導
內政部公布的房價所得比，平均要不吃不喝九點四七年才能買房。聯合報系資料照
內政部公布的房價所得比，平均要不吃不喝九點四七年才能買房。聯合報系資料照

台灣近年總生育率持續探底，已連續六十八個月「生不如死」，政府愈來愈多預算補助生育，但青年不婚不生比例攀高，審計部點出三大結構性問題：高房價低薪、超長工時。政府對未婚及晚婚族群策略不夠積極，導致未婚人口比率攀升，影響生育政策推動成效。

審計部公布去年中央政府總決算審核報告，其中直指政府因應少子化對策的預算八成五都拿去補助已婚家庭育兒支持，但超低生育率的癥結點，是未婚人口急遽增加，而非已婚夫妻生育意願不足。

審計部指出，政府二○一八年推動少子女化對策計畫，朝四大面向推行，包括零至六歲全面照顧、友善家庭的就業職場對策、兒童健康權益與保護及友善生養的相關配套，目標二○三○年將總生育率拉回一點四○。

少子女化對策計畫累計編列預算五八三九億元，截至去年底已執行五五四○億元，其中「零至六歲全面照顧」用於擴大公共化幼兒托育與教保服務供給、提高育兒津貼、托育費用補助及降低幼兒園就學費用，推動延托、加托服務，占整體預算百分之八十四最多，簡言之，就是直接發錢貼補。

審計部表示，政府現行少子女化對策，偏重已婚家庭的育兒經濟支持與補助，但國科會去年發布「少子女化問題與對策實證調查分析報告」示警，已婚男女平均有生育兩名子女意願，超低生育率的癥結點是未婚人口急遽增加，非已婚夫妻生育意願不足。

房價不只衝擊低薪者，更讓民眾望之卻步，被認為影響生育率。聯合報系資料照
房價不只衝擊低薪者，更讓民眾望之卻步，被認為影響生育率。聯合報系資料照

但青年不婚不生，受到高房價、低薪、超長工時影響。內政部不動產資訊平台統計，全國房價所得比持續增高，由二○一四年的八點四一倍，攀升至二○二四年的十點七六倍，房價成長速度遠高於家戶可支配所得的成長幅度，而全國房價所得比愈高，總生育率成長率愈低。

勞動部公布去年初入職場薪資統計，高中職畢業生薪資平均為三點一萬元、大學三點六萬元，研究所五點三萬元，顯示我國青年低薪問題嚴峻；同時，六至七成未婚人口無穩定交往或約會對象，且我國勞工二○二三年總工時遠高於同年OECD國家平均值，壓縮青年社交時間。

托育及就業政策催生聯盟發言人李庭欣稱，國內工時偏長，在亞洲四小龍僅低於新加坡，民眾下班後只剩疲憊，毫無交友動力，「如何期待年輕人組成家庭？」且居住成本過高，婚育宅量能不足，需要政府更多支持。

低薪 補助 房價 職場女性 少子化 生育補助

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