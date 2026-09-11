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國安危機 台灣人口連32個月負成長

聯合報／ 記者張曼蘋／台北報導
為搶救少子化危機，政府以現金補助為亮點的政策似乎不起作用，內政部最新統計八月新生兒七四九二人，台灣總人口數同步萎縮至二三二二萬四七二一人。記者陳正興／攝影
為搶救少子化危機，政府以現金補助為亮點的政策似乎不起作用，內政部最新統計八月新生兒七四九二人，台灣總人口數同步萎縮至二三二二萬四七二一人。記者陳正興／攝影

賴清德總統將少子化定義為國家安全危機，並在五月召開國安高層會議討論對策，當時一口氣公布總經費約三八○○億元、被稱為少子化大禮包的「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」。然而，政府的政策趕不上現實人口崩壞的速度，內政部昨天公布的最新統計數據，截至今年八月底，台灣人口二三二二萬人，連卅二個月負成長；八月新生兒數七四九二人，今年前八月新生兒數累計較去年同期減少超過一萬人。

根據內政部統計，台灣人口數為二三二二萬四七二一人，比上年同月減少逾十萬人；連江、桃園和新竹的人口成長的同時，金門、嘉縣和彰化的人口在減少。

就年齡層而言，○至十四歲人口數占比為百分之十一點二六；十五至六十四歲為百分之六八點一一；六十五歲以上則占百分之二○點六二。

新生兒部分，八月出生數為七四九二人，較上年同月減少九七二人，較上月減少四一四人。

就縣市別言，粗出生率最高為連江縣，其次為台東縣，再其次為新竹縣；最低為基隆市，其次為嘉義縣，再其次為台南市。

數據再度印證台灣正朝向高齡化社會及少子化社會狂奔。學者評價認為，砸錢救不了生育率，育兒家庭的痛點不只有財務，還包含父母面臨的職業與生存環境等結構性因素；現金補助已被各國視為對生育率影響力最弱的政策。

政府長期以大撒幣催生，少子化預算從二○一六年的二五六億餘元暴增至去年一二五四億餘元，砸下近五倍的銀彈，換來出生人口腰斬、生育率雪崩式探底。

審計部報告也點出，政府的未婚及晚婚族群策略不夠積極，導致未婚人口比率攀升，影響生育政策推動成效。

聯合報推出少子化政策系列報導後，讀者反映，「給有小孩家庭的補助，卻沒有其他配套，會讓單身者感覺被剝奪，或者是說『是你要小孩，為何是我要幫你加班』」，是經常聽見的討論內容。

三寶媽楊小姐說，「我懷第三胎的時候，沒有聽到任何一句正面祝福，最多的是『你哪來的勇氣』，包含我媽本人」，她說，真的希望在社會文化中，植入注重家庭、鼓勵生育的風氣。

國安 台灣人 內政部

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