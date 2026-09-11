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不婚不生 無聲抗議

經濟日報／ 記者 胡順惠

台灣出生人數一年比一年少，大家都在問，現在的年輕人為什麼不生？有人認為這一代更重視自由，不願為孩子犧牲生活品質，也有人認為問題在於房價太高、薪水太低。但對真正走過懷孕、生產、托育到育兒生活的父母來說，少子女化很難只用「不想生」三個字解釋，因為生下一個孩子，考驗的不只是口袋夠不夠深，而是一家人的生活能不能撐得住。

孩子還沒出生，「成家」本身就已經是一道門檻，雙北家庭還沒開始算奶粉、尿布與托育費，房貸就可能先吃掉超過一半所得，等到孩子出生，每一筆開銷，都得算得更仔細。

不過，錢容易算，真正難算的，是父母得付出多少時間、犧牲多少工作彈性，又有多少突發狀況只能自己接住。從懷孕搭公車、捷運，到孩子出生後，外出吃飯怕哭鬧影響旁人，單獨來看都是小事，累積起來卻是許多父母心力交瘁的日常。等到準備回職場，托育又是另一關。公托、準公共托嬰中心一位難求，好不容易找到托育，嬰幼兒進入團體生活後，感冒、腸病毒等疾病又可能接踵而至。只要孩子不能上課，問題馬上變成：明天到底誰能請假？

有祖父母支援的家庭，至少還有人可以幫忙；沒有後援的家庭，父母就是最後一道防線。孩子生病、學校停課或臨時出狀況，其中一個人就得放下工作。

台灣不是沒有育兒假別，但制度上「可請假」，到了職場卻未必「敢請假」。育嬰留停得面對收入減少、工作中斷，即使回到職場，孩子的照顧需求也不會跟著消失。養小孩真正昂貴的代價，不只是奶粉、尿布，還有父母的時間、工作機會及自由的生活。當一個個問題擺在眼前，想生可能慢慢變成再等等，最後直接放棄。當生育變成一件需要鼓起勇氣的決定，「不婚不生」成了年輕世代給出的「無聲抗議」。

不婚 托育 雙北

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