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三原因 撒幣催不出生育率

經濟日報／ 記者劉懿萱／台北報導

台灣近年總生育率持續探底，2020年起總生育率跌破1，2022年起跌破0.9，去年更降至0.695，寫歷史新低。總生育率是指婦女一生中生育子女的總數，我國已連續68個月「生不如死」，人口持續呈現負成長。

審計部公布去年中央政府總決算審核報告，直指政府預算八成五都拿去補助已婚家庭育兒支持，但超低生育率的癥結點，是未婚人口急遽增加，而非已婚夫妻生育意願不足。為何青年不婚不生？審計部點出三大結構性問題：高房價、低薪、超長工時。政府對未婚及晚婚族群策略不夠積極，導致未婚人口比率攀升，影響生育政策推動成效。

審計部指出，政府2018年推動少子女化對策計畫，朝四大面向推行，包括0至6歲全面照顧、友善家庭的就業職場對策、兒童健康權益與保護及友善生養的相關配套，目標2030年將總生育率拉回1.40。

少子女化對策計畫累計編列預算5,839億元，截至去年底已執行5,540億元，其中「0至6歲全面照顧」用於擴大公共化幼兒托育與教保服務供給、提高育兒津貼等，占85.87％最多，簡言之，就是直接發錢貼補。

生育率 生育 審計部

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