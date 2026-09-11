國安危機…人口連32月負成長 全台8月僅增加7,492名新生兒

少子女化成國安危機。內政部昨（10）日公布，全台8月僅7,492名新生兒誕生，年減11.4％，死亡人數16,470人，是出生人數的2.2倍。截至8月底，總人口數跌到2,322萬人，已是連32月負成長，人口紅利逐漸消失。

「不婚不生」趨勢難以逆轉，出生率持續下降，前一次單月新生兒破萬，已是去年2月，尤其今年以來，各月出生人數多在7、8,000人上下，今年2月更是史上新低，僅6,523名嬰兒出生，少子女化愈來愈嚴峻。

近一年人口變化

內政部昨日發布最新人口統計，出生人數低迷情況未見改善。8月出生人數僅7,492人，較去年同期減少972人，平均約每6分鐘才有一名嬰兒出生，粗出生率僅千分之3.8；相較7月出生7,906人，8月又少了414人、月減5.2%。今年7月出生數已年減11.5%，8月再年減11.4%，連續兩個月年減超過一成。

出生人口一路往下，死亡人數則持續高於出生人數。8月死亡人數達16,470人，較去年同期增加1,244人、年增8.1%，相當於平均每2.7分鐘就有一人死亡。單月死亡人數比出生人數多出8,978人，自然增加持續呈現負值，至今年8月，已是連續68個月、超過五年「生不如死」。

觀察各縣市8月人口概況，粗出生率前五高依序為連江縣、台東縣、新竹縣、澎湖縣、彰化縣，出生率在千分之4.6以上；出生率前五低依序為基隆市、嘉義縣、台南市、金門縣、苗栗縣。

從人口結構觀察，0至14歲人口比率最高為新竹市14.8%，最低為金門縣7.5%；15至64歲青壯年人口比率最高為連江縣73.2%，最低為台北市63.5%；65歲以上老年人口比率，以台北市24.7%最高，最低則是新竹縣15.4%。

除出生人口持續探低，不婚族愈來愈多，內政部統計，8月全台結婚共4,452對，其中異性婚姻4,279對；同月離婚或終止結婚也有4,122對，異性婚姻有4,033對。

賴清德總統已拍板，明年起將發放兒少成長津貼，每人每月5,000元，不過是否能有效催生仍有待觀察。