聽新聞
0:00 / 0:00

國安危機…人口連32月負成長 全台8月僅增加7,492名新生兒

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
內政部昨（10）日公布，全台8月僅7,492名新生兒誕生，年減11.4％，死亡人數16,470人，是出生人數的2.2倍。聯合報系資料照
內政部昨（10）日公布，全台8月僅7,492名新生兒誕生，年減11.4％，死亡人數16,470人，是出生人數的2.2倍。聯合報系資料照

子女化成國安危機。內政部昨（10）日公布，全台8月僅7,492名新生兒誕生，年減11.4％，死亡人數16,470人，是出生人數的2.2倍。截至8月底，總人口數跌到2,322萬人，已是連32月負成長，人口紅利逐漸消失。

「不婚不生」趨勢難以逆轉，出生率持續下降，前一次單月新生兒破萬，已是去年2月，尤其今年以來，各月出生人數多在7、8,000人上下，今年2月更是史上新低，僅6,523名嬰兒出生，少子女化愈來愈嚴峻。

近一年人口變化
近一年人口變化

內政部昨日發布最新人口統計，出生人數低迷情況未見改善。8月出生人數僅7,492人，較去年同期減少972人，平均約每6分鐘才有一名嬰兒出生，粗出生率僅千分之3.8；相較7月出生7,906人，8月又少了414人、月減5.2%。今年7月出生數已年減11.5%，8月再年減11.4%，連續兩個月年減超過一成。

出生人口一路往下，死亡人數則持續高於出生人數。8月死亡人數達16,470人，較去年同期增加1,244人、年增8.1%，相當於平均每2.7分鐘就有一人死亡。單月死亡人數比出生人數多出8,978人，自然增加持續呈現負值，至今年8月，已是連續68個月、超過五年「生不如死」。

觀察各縣市8月人口概況，粗出生率前五高依序為連江縣、台東縣、新竹縣、澎湖縣、彰化縣，出生率在千分之4.6以上；出生率前五低依序為基隆市、嘉義縣、台南市、金門縣、苗栗縣。

從人口結構觀察，0至14歲人口比率最高為新竹市14.8%，最低為金門縣7.5%；15至64歲青壯年人口比率最高為連江縣73.2%，最低為台北市63.5%；65歲以上老年人口比率，以台北市24.7%最高，最低則是新竹縣15.4%。

除出生人口持續探低，不婚族愈來愈多，內政部統計，8月全台結婚共4,452對，其中異性婚姻4,279對；同月離婚或終止結婚也有4,122對，異性婚姻有4,033對。

賴清德總統已拍板，明年起將發放兒少成長津貼，每人每月5,000元，不過是否能有效催生仍有待觀察。

子女 內政部 人口

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

人口的國安危機：8月新生兒雪崩年減11% 死亡數飆到出生數2.2倍

連32個月負成長！台灣新生兒8月僅7492人 今年前8個月較去年少逾1.1萬

人口探底／台灣邁向「無子島」 育兒大撒幣 孩子卻「血崩式」愈生愈少

年輕人為什麼不想生了？當父母的代價愈來愈高「不婚不生」正在抗議中

相關新聞

國安危機 台灣人口連32個月負成長

賴清德總統將少子化定義為國家安全危機，並在五月召開國安高層會議討論對策，當時一口氣公布總經費約三八○○億元、被稱為少子化大禮包的「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」。然而，政府的政策趕不上現實人口崩壞的速度，內政部昨天公布的最新統計數據，截至今年八月底，台灣人口二三二二萬人，連卅二個月負成長；八月新生兒數七四九二人，今年前八月新生兒數累計較去年同期減少超過一萬人。

青年懼婚怕生 低薪、房價、長工時…小小補助幫不上忙

台灣近年總生育率持續探底，已連續六十八個月「生不如死」，政府愈來愈多預算補助生育，但青年不婚不生比例攀高，審計部點出三大結構性問題：高房價、低薪、超長工時。政府對未婚及晚婚族群策略不夠積極，導致未婚人口比率攀升，影響生育政策推動成效。

「為7千補助丟月薪6萬 」產後返職場 沒年終被刁難

專家指出，若要維持台灣人口結構穩定，人口替代率應落在二點一，一名女性一生平均要生二點一個孩子。一九八三年，是台灣最後一次見到總生育率達二點一的年份，當年新生兒人數卅八萬多人，自二○二○年總生育率跌破一之後，一路下滑，去年總生育率只剩○點六九。

學者：年輕人婚育決策 高房價影響大

高房價、高物價常被年輕人戲稱為「最強避孕藥」，但房子貴，真的會讓人不敢生？財政部統計顯示，去年全台一一八四萬房屋稅開徵戶數中，四十歲以下的占比僅百分之九點三。輔以年輕人生育率降低，透露房價對生養意願的影響。

民團：「催生」效果 現金補助最差

搶救少子化，政府不斷擴大育兒津貼，二○一二年開辦時二五○○元，如今加碼至七千，國內生育率卻節節下滑。專家多年前已示警「撒幣催不出生育率」，花錢「買孩子」不是辦法；學者也指出，政府應計算出我國「最適人口數」，並設法鼓勵婚姻，打造適合育兒的社會氛圍。

催生別只撒幣…星國帶薪育兒假 娃愈多假愈多

南韓和新加坡同為亞洲已開發國家，也面臨嚴峻的少子化問題。兩國政府同樣祭出鼓勵生育的高額補助政策。以南韓為例，今年上半年出生人數雖創近七年同期新高，有專家提醒，南韓出生率近來雖有所回升，但不能只看「大撒幣」政策短期帶來的效果，中長期仍有待觀察。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。