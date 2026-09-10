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因應民間高薪攬才！空勤總隊飛航獎助金大增 最高調升至每月10萬

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部今表示，行政院已正式核定「空中勤務總隊飛航人員攬才留才獎助金支給表」修正案，獎助金由現行每月4萬元最高調升至10萬元。聯合報系資料照
內政部今表示，行政院已正式核定「空中勤務總隊飛航人員攬才留才獎助金支給表」修正案，獎助金由現行每月4萬元最高調升至10萬元。聯合報系資料照

為因應民間航空公司高薪攬才帶來的衝擊，並解決公務機關航空人才流失問題。內政部今表示，行政院已正式核定「空中勤務總隊飛航人員攬才留才獎助金支給表」修正案，獎助金由現行每月4萬元最高調升至10萬元，待政院核定將追溯至3月1日。

內政部長劉世芳表示，空勤總隊長期面臨民航市場薪資競爭，培養一名具機長資格的飛航人員，國家須投入超過1億元的訓練成本。專業人才流失不僅影響人才培育成果，也將衝擊重大災害應變及空中救援量能。本次適度調高獎助金，盼強化留才誘因、穩定飛航人力，維護飛航安全，確保各項救援任務順利執行。

內政部指出，此次副駕駛、正駕駛及飛航教師的獎助金由現行每月4萬元各自調升至6萬元、8萬元及10萬元，增幅各自為50%、100%及150%，待行政院核定將追溯至今年3月1日，年需經費1億32萬元。

內政部說明，空勤總隊為國家唯一的公務航空機關，肩負空中救災、救難、救護、觀測偵巡及運輸五大任務，飛航人員須24小時全天候待命，並經常於惡劣天候、高山、海域及森林火場等高風險環境執勤。自民國93年成立以來，已累計執行超過12萬1千651架次、飛行逾15萬9千617小時，近5年更創下「五大任務飛安零事故」的卓越紀錄。

內政部指出，為強化空中救援量能，空勤總隊近年持續精進夜視鏡操作、模擬機、求生及空間迷向等專業訓練，並結合國軍航空生理訓練中心資源，提升飛航人員應變能力及飛安管理效能，兼顧救援效率與執勤安全，守護民眾生命財產。

空勤總隊 高薪 劉世芳 內政部

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