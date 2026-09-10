【重磅快評】「邪會」放生選手 金牌部長李洋不震怒？

屏東女將潘采宸、李佳蔚因體操協會「單方面棄賽」失去世錦賽機會，潘采宸阿嬤昨痛哭說，孩子努力13年、開刀3次，「為什麼一點機會都不給孩子，這個協會病了嗎？」網友炸鍋「協會變邪會」，民進黨立委徐富癸和家屬今控告體操協會秘書長江建東背信罪，屏東縣長周春米也喊話體育部要處理，奧運金牌得主的運動部長李洋能不震怒嗎？

整起事件最讓人無法接受的是，世錦賽是最高層級的體操競技舞台之一，體操協會憑什麼替選手放棄可能一輩子只有一次機會的世界舞台？年輕選手練了十幾年，身體受傷、內心煎熬，才有機會一窺體操殿堂，這些小將不是敗給傷痛、不是輸給對手，畢生的努力竟被協會一紙烏龍行政給剝奪了，選手們卻毫不知情，阿嬤的眼淚道盡一切的委屈，也讓各界不捨。

運動部昨天掛牌上路滿一周年，這一年來體育界風風雨雨，各種協會藉故阻礙正常體育發展，選手們必定點滴在心頭。全國教育產業總工會理事長林蕙蓉說重話指出，單項體育協會長期由少數派系把持，已影響選手權益，運動部應有肩膀處理沉痾已久的一筆爛帳。

運動部近日表示已正式採取懲處措施，將中華民國體操協會列入116年度經費補助缺失記錄，並依法扣減補助款。不過，「斷糧」只是最廉價作法，雖有警示作用，卻治標不治本，還可能誤傷無辜選手。

運動部和主管機關不只要釐清「誰決定棄賽」的始末和權責，更應補破網修改規則制度，要求涉及選手參賽權益，「不得由協會單獨決定」，並建立選手申訴快速通道，滾動式檢討協會的人事和組織章程。運動部若能推動相關改革，會比給錢與否更重要，更關鍵的是，運動部整頓之餘，萬萬不能讓「邪會」把選手當人質，減少協會的補助，不能變相處罰選手。

這場世錦賽風波，背後也不無政治訊號。李洋雖獲得賴清德總統青睞，但民進黨各派系覬覦運動部長大位與體壇資源，黨內不只一次劍指李洋，期間更多次傳出「官位保衛戰」。民進黨屏東黨公職主動協助家屬發聲，民進黨台北市立委吳沛憶、曾任副總統賴清德辦公室主任陳文彬也喊話運動部立即介入調查，選手權益固然是重中之重，背後也可能暗藏項莊舞劍之意。

運動員的黃金歲月不能重來，錯過世錦賽不是一句「以後還有機會」就能彌補。更何況，真正珍貴的從來不只是比賽結果，而是選手至少有權站上場，親自決定自己的夢想要不要拚。

李洋曾是奧運金牌得主，曾站在場上拚榮耀，他比任何人清楚，運動員最害怕的從來不是輸，而是根本沒有上場的機會，體育人一定認同，守住選手一生懸命的參賽權，比守住自己暫時的烏紗帽更有意義。

這一次，李洋真正該守住的，不是自己的官位，而是選手站上世界舞台的權利。