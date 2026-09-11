基隆公托4年增2.6倍 達成「1區1公托」

基隆市全市公托據點由2022年的3處增至8處，四年間成長高達2.6倍。 圖／ 基隆市政府 提供

閒置校舍變身育兒空間 謝國樑：持續推動「公托倍增」打造樂養城市

基隆市公共托育網絡迎來重大突破！仁愛區、安樂區兩處公私協力托嬰中心正式啟用後，基隆市全市公托據點由2022年的3處增至8處，四年間成長高達2.6倍，成功達成「1區1公托」的第一階段里程碑。

基隆市長謝國樑表示，照顧年輕家庭、打造友善育兒環境，一直是市府的核心施政目標，達成全區覆蓋後，市府將持續秉持公私協力的合作模式，盤點並善用更多公共空間，朝向全市24處據點的「公托倍增」目標穩健邁進，打造年輕世代敢生、樂養的育兒環境與幸福城市。

新設公托採高標準的「1比4」師生照護比例，不僅有效減輕托育現場的負擔，更確保每位嬰幼兒都能獲得個別化照顧，減輕雙薪家庭的托育壓力。 圖／ 基隆市政府 提供

基隆市政府兒童及少年事務處表示，最近啟用的兩處公私協力托嬰中心，分別落腳於信義國小與西定國小校園，將閒置空間賦予全新的育兒功能。兩處據點各可收托30名滿2足月至未滿2歲的嬰幼兒，共增加60個公托名額。

在照護品質方面，兩處新設公托皆各配置8名專業托育人員，採高標準的「1比4」師生照護比例，不僅有效減輕托育現場的負擔，更確保每位嬰幼兒都能獲得個別化照顧，減輕雙薪家庭的托育壓力。

「1區1公托」達標，意味基隆市的公共托育資源已突破過去分布不均的困境，真正達成均衡普及至各個行政區的目標。 圖／ 基隆市政府 提供

市長謝國樑指出，看到孩子們在舒適的環境入托，以及家長們臉上露出安心的笑容，更堅定市府團隊持續擴充公共托育服務量能的決心與信念。「1區1公托」達標，意味基隆市的公共托育資源已突破過去分布不均的困境，真正達成均衡普及至各個行政區的目標。他強調，市府將持續盤點閒置公共場域，透過公私協力模式擴大育兒支持網絡。

首頒統一畢業證書 留下珍貴成長印記

正逢畢業季，基隆市公托的孩子們也迎來人生第一場畢業典禮。今年全市共有86位幼兒順利從各公托畢業。為了給孩子與家長留下一份深具紀念意義的成長禮，基隆市政府首度規劃全市一致的公托畢業證書，並由市長謝國樑親自署名，作為孩子們珍貴的成長印記。

各公托中心7月中下旬陸續舉辦溫馨的畢業典禮，市府兒少處處長吳雨潔也親赴基隆高中，出席暖暖及七堵公托的聯合畢業典禮，代表市府團隊與現場25位小小畢業生親切互動，並致贈畢業禮物。

吳雨潔表示，市府今年除了頒發全新設計的畢業證書外，更特別挑選通過SGS檢驗認證的彩繪創作組合贈送給每一位畢業生，期盼孩子們能透過豐富的色彩揮灑想像力與無窮創意，勇敢探索，帶著滿滿的祝福與美好的回憶，在未來的學習旅程中持續發光發熱。

落實保障弱勢優先 建立完善社會安全網

兒少處強調，為了保障弱勢及特殊需求家庭的托育權益，新啟用的公托中心在招生計畫中，皆明確訂有優先收托機制與保障名額。對象涵蓋經濟弱勢與特殊境遇家庭、經評估發展遲緩或持有輕度身心障礙證明之嬰幼兒、父母之一方為中度以上身心障礙者，以及育有三名以上子女之多胞胎家戶等。市府希望透過優先保障制度，讓社會相對弱勢的家庭，也能平等獲得優質且平價的公共托育資源，減輕經濟與照護負擔，健全社會支持防護網。(基隆市政府廣告)