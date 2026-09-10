聯合報與陳玲基金會合作 偏鄉孩子台北一日遊

財團法人陳玲社福基金會與聯合報合作，持續舉辦「偏鄉兒童台北一日遊」活動，今天邀請宜蘭縣大同國小師生北上，參訪長榮海事博物館等景點，並安排師生共享午宴。基金會董事長李棟樑勉勵孩童勤奮向學、築夢踏實，為偏鄉學童留下美好的成長回憶。

大同國小建立於1922年，至今超過百年歷史。除了位於北橫公路上的校本部，在周邊部落還有兩處分校。這次校本部二年級到六年級的同學30人全體出動，在老師們的陪同下，參觀長榮海事博物館，並且體驗台北捷運，中午則在欣葉日本料理享用自助餐。聯合報整合行銷部副總經理陳偉民，代表報社捐贈校務基金，由校長劉人豪代表接受。陳玲基金會副董事長李啟銘，則一一致贈小禮物給參加活動所有師生。

劉人豪說，大同國小的學生約九成是泰雅族人，受到少子化與都市化的影響，弱勢家庭與單親或隔代教養的比例，都高於平地學校。如今的學生們雖然不至於從來沒到過台北，但是對於成長在山裡的孩子來說，參觀海事博物館內各種大小船舶，以及享受自助式大餐，仍然是偏鄉不會有的經驗。老師們也會施以機會教育，提醒大家在取餐用餐時，必須注意的禮節。相信對他們而言，今天將會是成長過程中難忘的美好記憶。

聯合報與陳玲基金會合辦「偏鄉兒童台北一日遊」，今年邀請宜蘭縣大同國小，中午則享用自助餐。記者許正宏／攝影