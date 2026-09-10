擴大警消等深夜危勞性勤務津貼適用範圍 明年1月上路、6.8萬人受惠

內政部今部務會報安排警政署報告「深夜危勞性勤務津貼擴大適用範圍辦理情形」。部長劉世芳表示，政院修正警察、消防、移民、空中勤務機關輪班輪休人員適用範圍，將深夜「駐地內」執行值班與備勤勤務納入核發項目，預估6.8萬人受惠，明年1月1日起核發。

內政部次長吳堂安今主持部務會報會後記者會，指出警察、消防、移民及空中勤務機關輪班輪休人員長期執行深夜勤務，現行深夜危勞津貼自民國113年6月1日起發給，駐地外執勤人員每小時支給100元。考量駐地內執行值班、備勤勤務的同仁，同樣須保持高度警戒並隨時因應突發狀況，勤務負荷及危勞程度不宜僅以駐地內、外區分，因此本次修正將駐地內深夜值班與備勤人員納入適用範圍。

吳堂安指出，警察、消防、移民及空中勤務機關「駐地內」輪班輪休人員每月平均增加約2000、3000元津貼。政府相當重視第一線同仁執行高風險勤務的辛勞，近年已陸續推動調升年功俸、勤務繁重加成、危險加成、核發深夜危勞津貼，以及實施「警察消防海巡移民空勤人員醫療實施方案」等多項福利照顧措施；本次加碼擴大深夜危勞津貼適用範圍，將激勵基層同仁士氣。

吳堂安表示，這次約6.8萬人受惠，警察機關約5萬多人受惠、消防機關約1萬7000多人、移民署約800多人、空勤總隊約100多人，總經費一年預計增加9億多元、中央負擔1億多元、地方負擔8億元，因為警察消防大部分在地方，中央與地方會共同支付。

警政署人事主任劉永福補充，這次因為涉及到地方財政預算編列，待案子核定之後，未來會在明年1月1日開始實施。

內政部強調，未來將持續充實各項執勤裝備，完善勤務保障、待遇及照護制度，做第一線同仁最堅強的後盾，讓同仁能安心執勤，全力守護全國人民生命財產安全。