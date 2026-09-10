快訊

一圖看降雨分布！東北季風一波接一波 北東2地區明天雨勢較大

質疑蔡英文博士論文不存在！彭文正打官司想確認真偽 今判敗訴確定

北市民宅地基下陷1.5米…員工吃午飯逃劫 里長爆：一個月前就有異樣

聽新聞
0:00 / 0:00

擴大警消等深夜危勞性勤務津貼適用範圍 明年1月上路、6.8萬人受惠

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部次長吳堂安（中）今主持部務會報會後記者會，說明「深夜危勞性勤務津貼擴大適用範圍辦理情形」。記者張曼蘋／攝影
內政部次長吳堂安（中）今主持部務會報會後記者會，說明「深夜危勞性勤務津貼擴大適用範圍辦理情形」。記者張曼蘋／攝影

內政部今部務會報安排警政署報告「深夜危勞性勤務津貼擴大適用範圍辦理情形」。部長劉世芳表示，政院修正警察、消防、移民、空中勤務機關輪班輪休人員適用範圍，將深夜「駐地內」執行值班與備勤勤務納入核發項目，預估6.8萬人受惠，明年1月1日起核發。

內政部次長吳堂安今主持部務會報會後記者會，指出警察、消防、移民及空中勤務機關輪班輪休人員長期執行深夜勤務，現行深夜危勞津貼自民國113年6月1日起發給，駐地外執勤人員每小時支給100元。考量駐地內執行值班、備勤勤務的同仁，同樣須保持高度警戒並隨時因應突發狀況，勤務負荷及危勞程度不宜僅以駐地內、外區分，因此本次修正將駐地內深夜值班與備勤人員納入適用範圍。

吳堂安指出，警察、消防、移民及空中勤務機關「駐地內」輪班輪休人員每月平均增加約2000、3000元津貼。政府相當重視第一線同仁執行高風險勤務的辛勞，近年已陸續推動調升年功俸、勤務繁重加成、危險加成、核發深夜危勞津貼，以及實施「警察消防海巡移民空勤人員醫療實施方案」等多項福利照顧措施；本次加碼擴大深夜危勞津貼適用範圍，將激勵基層同仁士氣。

吳堂安表示，這次約6.8萬人受惠，警察機關約5萬多人受惠、消防機關約1萬7000多人、移民署約800多人、空勤總隊約100多人，總經費一年預計增加9億多元、中央負擔1億多元、地方負擔8億元，因為警察消防大部分在地方，中央與地方會共同支付。

警政署人事主任劉永福補充，這次因為涉及到地方財政預算編列，待案子核定之後，未來會在明年1月1日開始實施。

內政部強調，未來將持續充實各項執勤裝備，完善勤務保障、待遇及照護制度，做第一線同仁最堅強的後盾，讓同仁能安心執勤，全力守護全國人民生命財產安全。

政院修正警察、消防、移民、空中勤務機關輪班輪休人員適用範圍，將深夜「駐地內」執行值班與備勤勤務納入核發項目。圖／內政部提供
政院修正警察、消防、移民、空中勤務機關輪班輪休人員適用範圍，將深夜「駐地內」執行值班與備勤勤務納入核發項目。圖／內政部提供

劉世芳 內政部

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

深夜值班備勤也有2千元！卓榮泰視察中山警分局 擴大發放深夜危勞津貼

2人扛百人餐食、證照沒加給 新北允諾2個月內檢討公幼廚工待遇制度

政院砸166億加碼失能住宿機構補助 最高年領18萬

南投消防員伍程嶸殉職 消促會提增人力業務回歸

相關新聞

聯合報與陳玲基金會合作 偏鄉孩子台北一日遊

財團法人陳玲社福基金會與聯合報合作，持續舉辦「偏鄉兒童台北一日遊」活動，今天邀請宜蘭縣大同國小師生北上，參訪長榮海事博物館等景點，並安排師生共享午宴。基金會董事長李棟樑勉勵孩童勤奮向學、築夢踏實，為偏鄉學童留下美好的成長回憶。

擴大警消等深夜危勞性勤務津貼適用範圍 明年1月上路、6.8萬人受惠

內政部今部務會報安排警政署報告「深夜危勞性勤務津貼擴大適用範圍辦理情形」。部長劉世芳表示，政院修正警察、消防、移民、空中勤務機關輪班輪休人員適用範圍，將深夜「駐地內」執行值班與備勤勤務納入核發項目，預估6.8萬人受惠，明年1月1日起核發。

影／50年後人口恐減半 生育責任在年輕人？

國發會推估，50年後，台灣人口數可能降到1104萬，減幅48%，幾乎減半。生不生小孩，完全是年輕人的責任嗎？因應高房價、高物價，如果房價減半、薪資加倍，能有效提高生育的意願？對於晚婚晚生、不婚不生、不婚可生的看法，跨世代竟然有共鳴之處。街頭大調查，一起來聽聽不同世代的想法。

政院砸166億加碼失能住宿機構補助 最高年領18萬

現行住宿式服務機構使用者補助為每人每年最高12萬元，行政院會今日通過調增方案，從現行每月1萬元增至1萬5000元，等同全年最高18萬元，新制14日起開放申請，補助額度追溯至今年1月起算。行政院長卓榮泰說，盼加大照顧有需求的家庭，並減輕負擔。

台灣人口連32個月負成長 前8月新生兒年少逾1.1萬人

•內政部今公布最新統計，截至今年8月底，台灣人口數2322萬4721人，連續32個月負成長；8月新生兒數7492人，較上年同月減少972人，今年前8月新生兒共6萬1742人來看，相比去年累積至8月達7萬2778人，減少逾1.1萬人。

人口的國安危機：8月新生兒雪崩年減11% 死亡數飆到出生數2.2倍

台灣少子化警報持續拉響。內政部最新人口統計顯示，2026年8月全台僅7,492名新生兒，較去年同期大減11.48%，死亡人數卻達1萬6,470人，單月死亡人數是出生人數的2.2倍，台灣已連續68個月「生不如死」；截至8月底，全台人口降至2,322萬4,721人，較上月再減1萬281人，人口更連續32個月負成長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。