少子化危機／台灣重返1,200萬人時代 無法逆轉 3個殘酷事實正在發生

你能想像，半世紀後，台灣人口將「倒退」回1,200萬人；上一次的1,200萬人是發生在1964年，也就是64年前。同樣是1,200萬人，當時是高出生率的年輕台灣，此後卻是超高齡台灣。當出生與勞動人口同步萎縮，台灣會發生哪些事？

殘酷事實1、少子化難以逆轉 生育率催不起來

去年台灣生育率已降至0.695，約為0.7，幾乎是全球最低生育率的國家。國發會人力發展處處長謝佳宜指出，台灣少子化與年輕世代不婚、晚婚及生育高齡化密切相關。

台灣婚姻與生育具有高度關聯，但近20年「有偶率」明顯下降，平均初婚年齡延後至31歲，第一胎生育年齡也較20年前推遲四年。生育時間延後，不只壓縮女性生育多胎的可能性，更棘手的是，能夠生育的人也愈來愈少。

台灣15歲至49歲育齡婦女人數在2000年達到632萬人的高峰後，便逐年下降，其中25歲至34歲的主要生育年齡人口也大幅縮減。

「即使我們提高未來生育的意願，但是能生育的人數持續減少。」謝佳宜表示，這意味即使政策成功提高生育意願，但出生人數仍很難大幅成長，少子化因此形成難以逆轉的循環。

殘酷事實2、勞動力不能只想到年輕人或全職工作者

根據國發會中推估情境，未來50年台灣幼年人口將減少近200萬人，青壯人口則將減少約1,000萬人。到了2061年，65歲以上老年人口將超過15歲至64歲的工作年齡人口。

雖然台灣目前仍處於人口紅利階段，工作年齡人口約占總人口67.9%，但這段從1990年開始、延續近40年的人口紅利，預計將在2030年結束。

更大的問題是，中高齡人口占工作年齡人口的比重也持續上升。「我們不但工作年齡人口變少，我們還變老了。」謝佳宜表示，未來企業的主力將逐漸轉向中高齡者，社會也必須翻轉對人才的定義，勞動力不能再只想到年輕人或全職工作者。

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殘酷事實3、用人需求卻沒有跟著消失

此外，人力供需缺口持續擴大。少子化與高齡化正縮減工作年齡人口，但產業擴張、數位轉型及醫療、科技人才需求仍在增加，加上許多資深工作者陸續退休，企業缺工問題可能更加嚴重。

謝佳宜指出，政府的人口策略可分為三個時間尺度：長期促進生育；中長期強化人才培育、增加國內勞動參與並提升生產力；短中期則引進外國專業、技術與基層人力，填補眼前缺口。

台灣的解方

當勞動人口難以快速增加，提升每名工作者的生產力便成為另一條路。政府將從校園培育、產業訓練到終身學習，協助企業導入AI、改善流程，降低對大量人力的依賴。

外國人才也將成為新的勞動生力軍。今年1月起，在台畢業的僑外生可享有兩年自由工作期，企業不必立即替其申請工作許可，便能先行聘用；永居條件也將放寬，以提高人才長期留台的意願。

面對人口快速老化，台灣不能只靠催生，而要重新思考誰能成為勞動力。

婦女、中高齡者、彈性工作者與外國人才，都將成為支撐未來社會的重要力量。謝佳宜強調，「要翻轉所謂人才的定義」，企業若能成為支持員工家庭的後盾，吸引並留住更多元的人才，才有機會突破人口變遷帶來的挑戰。