人口探底／不是生不起而是根本不想生！她們的「非典型」不生宣言

政府歷來投入龐大的金錢「催生」，催出的卻是持續低迷的出生率，問題在哪？從27歲網紅「蛋蛋公主」的清醒體悟，到台北有房、南部收租的71年次上班族的真心告白，揭開許多人「不是生不起養不起，而是根本不想生」的集體大實話。時下女性的生育觀念正迎來顛覆性海嘯，「傳宗接代」早已被踢出人生清單，政府補助再多，也買不到現代人最渴望的這兩件事：自我實現與生活品質。

27歲的「蛋蛋公主」游湘妮是在傳統市場賣涼糕的網紅直播主，也是許多粉絲眼中活得通透的現代女性。然而，聊起許多同齡女性開始面對的婚育話題時，單身的她，言談中多了一份超乎年齡的沉穩與定見。

「其實我非常喜歡小孩，以前甚至非常想生。」這句話打破了許多人對「拒生族」的刻板印象。

事情的轉折，源自她生命中最重的一場風暴--照顧癌症末期的母親。

看清母愛重量 她開始不想生

「那天深夜，我在路邊買了滷味當晚餐，結果吃壞肚子，引發腸胃炎。」游湘妮描述著當時的狼狽：胃如刀割般劇痛，伴隨著拉肚子、頭痛與高燒。然而當時，她正全天候守護在癌末的母親身旁。

當臥床的母親得知女兒生病、連起身都無力時，母親當下狀態瞬間「好」了起來，就像一個健康正常的人一樣，強撐著病體，反過來照顧躺在床上發燒的游湘妮。

「當時的我既心疼也自責。」游湘妮自責自己沒照顧好身體，竟然讓一個癌末病人反過來照顧我；但她也深刻心疼，原來「媽媽」這個角色，可以堅強到這種地步。無論自己多難受、多煎熬，她們心裡始終心繫著孩子。孩子就是她拚了命也要守護的存在。

看清了母愛的重量，游湘妮開始反思：生孩子，究竟意味著什麼？

「從那之後，我想生的意願大幅降低了。」她直言，「孩子很可愛，但我開始去想：生孩子是為了什麼？要付出什麼？要學習、面對、承擔什麼？孩子是生命，不是玩具，生下他就是要負責任一輩子的，一旦決定，就沒有後悔的藥可以吃。」

在她眼中，負責任說來容易，做來卻極難。那需要充足的時間陪伴、良好的成長環境，以及成熟穩定的心智去引導孩子正確的價值觀。「現在網路發達，學習資源很多，而人一日三餐基本溫飽不難，吃飽穿暖成長即可！不是一定非要多有錢才能夠生小孩。」

對她來說，生孩子最重要的從來不是「金錢」，而是「責任」。她不希望孩子來到這世上，是來承受苦難、恐懼與徬徨不安的。

在這個鼓吹生育、各種津貼齊發的年代，游湘妮顯得格外清醒。當被問到「如果政府每月補助1萬元、提供免費托育，甚至房價下跌30%呢？」她連猶豫都沒有，果斷地搖頭：「都不會改變。因為這與錢無關，責任是自己的，有地方住就好，人生不是一定要買房才叫家。」

游湘妮表示，現代女性已經意識到自己擁有選擇權，不必再像傳統觀念那樣，為了傳宗接代或為了家庭而失去自我。「生小孩並不是一件非做不可的事。」

「我想好好的為自己而活。」她意識到自己暫時不想因為孩子，改變自己的生活步調與節奏，她不喜歡因為某個人事物而被綑綁與束縛，甚至失去自我。

究竟什麼樣的情況，才可能讓她改變「不生」的想法？游湘妮給出了一個充滿愛的答案：「當我遇到一個深愛的人，想與對方擁有一個在這世界上分不開的連結，並且已經玩夠了、體驗完這個世界，在生理與心理都完全準備好的那一刻，我才會選擇走入『媽媽』這個角色。」

27歲的「蛋蛋公主」游湘妮是在傳統市場賣涼糕的網紅直播主，也是許多粉絲眼中活得通透的現代女性。圖／游湘妮提供 馮靖惠

不是因為沒錢選擇不生 而是想過自己的人生

71年次的小郭（化名），早已具備相當好的經濟條件：有正職、台北市有房、南部有收租套房、每年出國旅行、買得起名牌包，卻始終沒有把生孩子放進人生規畫。「我不是生不起，我只是從來沒有想生。」

如果從傳統的條件來看，小郭應該算是被外界眼光認定「很有資格」生小孩的那一種女人。她有正職工作，收入足以負擔自己的生活；但是，小郭一直很清楚，她不是因為「沒錢」才不得不選擇不生。恰恰相反。她只是把原本可能花在孩子身上的時間、金錢和心力，拿來過自己想要的人生。

小郭坦言，如果政府告訴她，生孩子有補助、有托育、有育嬰假，教育費用也有各種減免，她還是不會因此突然想生。因為那些政策想解決的是「我想生，但我害怕養不起」。

而她面對的問題完全不同。她是根本沒想生。因為她很喜歡現在的生活。工作累了一陣子，就安排一趟旅行。看到喜歡的包，如果經濟能力許可，就買下來。周末可以睡到自然醒，可以跟朋友吃飯。不用每天煩惱孩子今天有沒有發燒。不用趕著下班接小孩等等。

學者：勞動市場結構性調整勢在必行

面對台灣少子化危機，政府持續加碼生育津貼，企圖提振生育率。然而，中正大學社會福利學系助理教授劉豐佾指出，少子化本身是一種人口結構變遷的自然現象，並非問題根源；真正的國安危機在於少子化後續引發的「勞動力短缺」、稅收減少以及照顧資源失衡。

劉豐佾表示，現代社會受歐美個人主義與職涯發展等多元價值影響，婚姻已非人生唯一選項。加上醫療科技進步（如凍卵），女性對人生規畫擁有更多選擇權。個人在不同階段的考量也會改變，現在不生育的年輕人，到了中年想法未必相同。

劉豐佾認為，外界常將少子化直接扣上「國安問題」，其間存在邏輯跳躍。政府真正擔憂的，是少子化帶來的連鎖反應—未來勞動力不足導致無人繳稅，以及高齡化社會缺乏中年勞動力承擔照顧責任，進而衝擊整體經濟。

「少子化是一個趨勢與現象，如果我們不去因應，它產生的結構變動才會變成問題。」劉豐佾強調，政府政策不應陷入一味催生的「生育主義」，強制民眾生育卻無法在後續制度上給予相應支持。

針對生育津貼，劉豐佾認為政府持續加碼方向並未犯錯，但其背後邏輯不該是「改變生育價值」，而是「彌平照顧負擔」。特別是針對女性，津貼、公共化托育服務以及育嬰假等措施，能有效減輕托育壓力，幫助女性平衡職涯與家庭，避免被綁在家庭中。

劉豐佾特別提到，惡化的勞動市場結構是導致不孕或不婚的深層因素之一。長工時與高壓環境不僅讓年輕人缺乏社交時間與心力，甚至連相處的時間都被剝削。因此，勞動市場的結構性調整勢在必行。

劉豐佾呼籲，政策的核心應轉變為建立友善的勞動與性別平等環境，讓選擇生育的人能夠獲得國家完整的資源支持，同時讓每個人在實現自我與家庭規畫之間取得平衡。

有學者認為，在家庭私領域中是否真能有較公平的家務分工，尤其男性是否願意分擔照顧孩子的責任，才是真正影響女性，尤其是高教育程度、經濟獨立者，生小孩的意願。示意圖。聯合報系資料照

不婚不生除了經濟 價值觀改變也是原因

世新大學社會心理學系副教授孔祥明表示，會把「不婚」等同於「不生」，也不能說完全錯誤。她認為，是因為我們的社會傳統上把結婚和生育包裹成一個必然順序，對非婚生子女接受度很低。而現在年輕人不生的原因也有很多，經濟考量確實是其一，但價值觀改變、追求的生活方式不同於以往世代，也是其中的原因。

孔祥明說，現在社會上許多人對單身的看法的確不同以往，過去認為單身是人生的缺憾、不完美，而現在則是年輕人人生當中與結婚一樣，只是選項之一。

不婚增加之後，對生育會產生什麼連鎖影響？孔祥明表示，生育率一直低迷不振就是最明顯的影響。但就2017年中研院台灣青少年成長歷程研究的深度訪談資料顯示，我們的社會，尤其年長世代在考量不能讓家裡倒房的情形下，已經開始向現實妥協，出現願接受婚育脫勾，打破包裹順序的情形，採取可以不結婚但先生小孩的作法。

如果一個人經濟條件不差卻選擇不生，政府政策還能介入嗎？孔祥明表示，她個人認為，雖然政策的提供確實可以有些幫助，但真正的關鍵是在私領域的改變。就像過去研究顯示，育嬰假的提供讓男性教授在這段時間內可以產生新的研究案或完成論文發表，但女性教授卻仍是花最多時間，實際負責照顧嬰兒的人。因此，在家庭私領域中是否真能有較公平的家務分工，尤其男性是否願意分擔照顧孩子的責任，才是真正影響女性，尤其是高教育程度、經濟獨立者，生小孩的意願。