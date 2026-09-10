政院砸166億加碼失能住宿機構補助 最高年領18萬

現行住宿式服務機構使用者補助為每人每年最高12萬元，行政院會今日通過調增方案，從現行每月1萬元增至1萬5000元，等同全年最高18萬元，新制14日起開放申請，補助額度追溯至今年1月起算。行政院長卓榮泰說，盼加大照顧有需求的家庭，並減輕負擔。

針對方案受惠人數與經費，衛福部次長呂建德指出，我國老年人口數477萬中，失能率約16.47％、失智率為7.99％，調增方案編列166.17億元，受益人口約10.5萬人。

我國已邁入超高齡社會，老年人口數到今年7月底達477萬餘人，占總人口的20.5%。政府今年起推動長期照顧十年計畫3.0，首年投入1153億元，以過去長照2.0階段已布建發展的多元服務資源為基礎，強化醫療與照護銜接，以及對中重度失能者照顧及其家庭的支持。

根據衛福部規畫，住宿式服務機構使用者加碼補助，中重度失能者入住長照住宿式機構，每人每月最高補助，從目前1萬元增加至1萬5000元，每年最高由12萬元增加至18萬元；入住身心障礙機構的中度以上身心障礙者，也同步由中央加碼補助每月5000元住宿費用。

新制補助額度溯自今年1月1日起適用，並簡化申請、審查及核發流程，9月14日起受理民眾申請。

原先舊制為「按年累積」，全年累積入住達180天，符合條件後一次核發，新制調整為「按月認列」，當月實際入住達日曆天數2分之1以上，即認列1個月；地方政府按上、下半年分2次檢核撥付，縮短補助到位時間。

今年度設定過渡保障，曾於去年度核定領取12萬元者，今年1月至8月累積入住達180日，該期間一律核給12萬元；9月起再依新制按月認列。今年度實際申請及作業時程由衛福部另行通知地方政府。

卓榮泰指示衛福部偕地方政府儘速做好行政準備，加強向民眾及各住宿式機構宣導說明，讓各項受理申請及審查工作順利完成，儘早核撥補助，也請衛福部掌握區域生活圈服務需求及整體服務網絡發展狀況，持續規畫布建住宿式機構與社區式日間照顧，同步提升服務量能與品質，讓民眾享有多元、近便及質優的服務。