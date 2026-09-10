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人口的國安危機：8月新生兒雪崩年減11% 死亡數飆到出生數2.2倍

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
台灣少子化警報持續拉響。圖為家長帶孩童到公園遊玩。圖／本報資料照片
台灣少子化警報持續拉響。圖為家長帶孩童到公園遊玩。圖／本報資料照片

台灣少子化警報持續拉響。內政部最新人口統計顯示，2026年8月全台僅7,492名新生兒，較去年同期大減11.48%，死亡人數卻達1萬6,470人，單月死亡人數是出生人數的2.2倍，台灣已連續68個月「生不如死」；截至8月底，全台人口降至2,322萬4,721人，較上月再減1萬281人，人口更連續32個月負成長。

出生人口低迷情況仍未見改善。8月出生人數僅7,492人，較去年同期減少972人，平均約每6分鐘才有一名嬰兒出生，折合年粗出生率僅千分之3.80；相較7月出生7,906人，8月又少了414人、月減5.24%。今年7月出生數已年減11.56%，8月再年減11.48%，連續兩個月年減超過一成。

出生人口一路往下，死亡人數則持續高於出生人數。8月死亡人數達1萬6,470人，較去年同期增加1,244人、年增8.17%，相當於平均每2.7分鐘就有1人死亡。單月死亡人數比出生人數多出8,978人，自然增加持續呈現負值。

除了出生人口持續探低，婚姻數據也反映人口結構變化。內政部統計，8月全台結婚共4,452對，其中不同性別4,279對、相同性別173對，折合年粗結婚率為千分之2.26。

另外，同月離婚或終止結婚也有4,122對，與結婚數據相當接近，不同性別有4,033對、相同性別89對，折合年粗離婚率為千分之2.09。縣市別來看，以台東縣，其次為花蓮縣以及桃園市。

從整體人口結構來看，台灣一方面面臨新生兒持續減少，另一方面高齡人口占比持續攀升。截至8月底，0至14歲人口僅261萬6,236人，占總人口11.26%；65歲以上人口則達479萬71人，占20.62%，老年人口已是幼年人口的約1.83倍。

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人口探底 生與不生難題

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