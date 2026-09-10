連32個月負成長！台灣新生兒8月僅7492人 今年前8個月較去年少逾1.1萬

內政部今公布最新統計，截至今年8月底，台灣人口數2322萬4721人，連續32個月負成長；8月新生兒數7492人，較上年同月減少972人，今年前8月新生兒共6萬1742人來看，相比去年累積至8月達7萬2778人，減少逾1.1萬人。

內政部今公布民國115年8月戶口統計資料，台灣至8月底人口數為2322萬4721人，與上年同月比較減少10萬3622人，與上月比較則減少1萬0281人。就縣市別言，與上年同月比較，人口增加率最高者為連江縣0.32%，其次為桃園市0.25%，再其次為新竹縣0.22%；人口減少最多為金門縣1.55%，其次為嘉義縣1.16%，再其次為彰化縣1.07%。

統計資料顯示，8月出生數為7492人，折合年粗出生率為3.80‰，較上年同月減少972人，較上月減少414人。就縣市別言，粗出生率最高為連江縣6.05‰，其次為台東縣6.01‰，再其次為新竹縣4.98‰；最低為基隆市1.87‰，其次為嘉義縣2.96‰，再其次為台南市3.21‰。

內政部指出，8月人口死亡數為1萬6470人，折合年粗死亡率為8.35‰，較上年同月增加1244人，較上月減少649人。就縣市別言，粗死亡率最高為台東縣11.79‰，其次為屏東縣11.78‰，再其次為花蓮縣11.44‰；最低為連江縣2.59‰，其次為金門縣5.83‰，再其次為桃園市6.49‰。

年齡層部分，統計至8月底0至14歲人口數為261萬6236人，占總人口比率11.26%；15至64歲人口數為1581萬8414人，占68.11%；65歲以上人口數為479萬0071人，占20.62%；至於20歲以上人口數則為1964萬0702人，占84.57%。

就縣市別言，0至14歲人口比率最高為新竹市14.82%，最低為金門縣7.54%；15至64歲人口比率最高為連江縣73.28%，最低為台北市63.56%；65歲以上人口比率最高為台北市24.76%，最低為新竹縣15.47%；至於20歲以上人口比率最高則為金門縣88.86%，最低為新竹市80.03%。