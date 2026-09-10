快訊

川普造勢又點名台灣！稱晶片早該課重稅「100%、200%都可以」

牛奶其實不健康？醫稱骨折、死亡風險增 網揪關鍵：別當水喝

連32個月負成長！台灣新生兒8月僅7492人 今年前8個月較去年少逾1.1萬

聽新聞
0:00 / 0:00

連32個月負成長！台灣新生兒8月僅7492人 今年前8個月較去年少逾1.1萬

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
少子化問題愈趨嚴重。 聯合報系資料照
少子化問題愈趨嚴重。 聯合報系資料照

內政部今公布最新統計，截至今年8月底，台灣人口數2322萬4721人，連續32個月負成長；8月新生兒數7492人，較上年同月減少972人，今年前8月新生兒共6萬1742人來看，相比去年累積至8月達7萬2778人，減少逾1.1萬人。

內政部今公布民國115年8月戶口統計資料，台灣至8月底人口數為2322萬4721人，與上年同月比較減少10萬3622人，與上月比較則減少1萬0281人。就縣市別言，與上年同月比較，人口增加率最高者為連江縣0.32%，其次為桃園市0.25%，再其次為新竹縣0.22%；人口減少最多為金門縣1.55%，其次為嘉義縣1.16%，再其次為彰化縣1.07%。

統計資料顯示，8月出生數為7492人，折合年粗出生率為3.80‰，較上年同月減少972人，較上月減少414人。就縣市別言，粗出生率最高為連江縣6.05‰，其次為台東縣6.01‰，再其次為新竹縣4.98‰；最低為基隆市1.87‰，其次為嘉義縣2.96‰，再其次為台南市3.21‰。

內政部指出，8月人口死亡數為1萬6470人，折合年粗死亡率為8.35‰，較上年同月增加1244人，較上月減少649人。就縣市別言，粗死亡率最高為台東縣11.79‰，其次為屏東縣11.78‰，再其次為花蓮縣11.44‰；最低為連江縣2.59‰，其次為金門縣5.83‰，再其次為桃園市6.49‰。

年齡層部分，統計至8月底0至14歲人口數為261萬6236人，占總人口比率11.26%；15至64歲人口數為1581萬8414人，占68.11%；65歲以上人口數為479萬0071人，占20.62%；至於20歲以上人口數則為1964萬0702人，占84.57%。

就縣市別言，0至14歲人口比率最高為新竹市14.82%，最低為金門縣7.54%；15至64歲人口比率最高為連江縣73.28%，最低為台北市63.56%；65歲以上人口比率最高為台北市24.76%，最低為新竹縣15.47%；至於20歲以上人口比率最高則為金門縣88.86%，最低為新竹市80.03%。

內政部今公布最新統計，截至今年8月底，台灣人口數2322萬4721人；8月新生兒數7492人，較上年同月減少972人。圖／內政部提供
內政部今公布最新統計，截至今年8月底，台灣人口數2322萬4721人；8月新生兒數7492人，較上年同月減少972人。圖／內政部提供

新生兒 新竹縣 內政部 生與不生難題 人口探底

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

南韓「全拋世代」人口危機：當少子化無可避免，AI能否成為救命稻草？

人口探底／台灣邁向「無子島」 育兒大撒幣 孩子卻「血崩式」愈生愈少

台灣人口數雪崩！國發會發布推估結果 2045年將跌破2千萬人、50年後腰斬

少子化衝擊！嘉縣4國小0新生、9校僅1人 4年後小一新生恐跌破2千

相關新聞

連32個月負成長！台灣新生兒8月僅7492人 今年前8個月較去年少逾1.1萬

內政部今公布最新統計，截至今年8月底，台灣人口數2322萬4721人，連續32個月負成長；8月新生兒數7492人，較上年同月減少972人，今年前8月新生兒共6萬1742人來看，相比去年累積至8月達7萬2778人，減少逾1.1萬人。

人口探底／台灣邁向「無子島」 育兒大撒幣 孩子卻「血崩式」愈生愈少

台灣現正失速墜向「無人島」，今年新生兒確定跌破10萬人，總生育率將再創新低。政府長期以來都以大撒幣方式催生，少子化預算從2016年256億餘元暴增至去年（2025年）1254億餘元，砸下近五倍的銀彈，換來的是出生人口腰斬、生育率血崩式探底。學者多年前就已示警「撒幣催不出生育率」，十多年過去，快速下降的生育數已凸顯政府押錯催生藥方，錯失扭轉少子化的黃金時機。

歷史上的今天／1973年中韓經濟合作會議 孫運璿致詞

1973年9月10日，第8屆中韓經濟合作部長級會議在經濟部會議室揭幕，中華民國與南韓經濟首長一致強調，兩國今後必須攜手合作，以開闢兩國經濟發展的新途徑。 我國時任經濟部長孫運璿，在揭幕儀式中致詞指出，兩國已先後舉行7次經濟合作會議，每屆會議之後，由於雙方對於議決案的認真執行，都有相當令人滿意的結果。自1972年7月間在漢城舉行第7屆會議，迄至目前為止，我們在經濟合作方面，對於加強民間工業和觀光的合作均已獲致相當程度的成果。

長照住宿機構補助 新制9月14日申請起跑

行政院會今天將通過「住宿式服務機構使用者補助方案調增計畫」，長照需要等級第四級以上者、持身心障礙中度以上者補助將加碼，由每月一萬元提高至一萬五千元，符合者補助金額最高每年十八萬元。身心障礙聯盟秘書長洪心平說，政府應避免機構業者趁政府提高補助，也跟著提高收費。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。