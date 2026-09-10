長照住宿機構補助 新制9月14日申請起跑

行政院會今天將通過「住宿式服務機構使用者補助方案調增計畫」，長照需要等級第四級以上者、持身心障礙中度以上者補助將加碼，由每月一萬元提高至一萬五千元，符合者補助金額最高每年十八萬元。身心障礙聯盟秘書長洪心平說，政府應避免機構業者趁政府提高補助，也跟著提高收費。

台灣邁入超高齡社會，政府推動長照三點○，其中包含加強住宿式機構支持措施。現行住宿式服務機構使用者補助方案採按年一次性補助，每個月一萬元、每人每年最高十二萬元。

行政院政務委員陳時中表示，針對入住住宿式機構且具長照身分四級以上的住民，以及持身心障礙中度以上者，補助從每月一萬元，增加至一點五萬元，由中央經費支應。以此計算，補助金額將從每年十二萬元提高至十八萬元，過去計算方式是以年計算，入住逾一百八十日即可申請整年費用，新制改為以月計算，入住逾半個月以一個月計算，未滿半個月不計入。

陳時說，新制九月十四日開放申請，補助資格可回溯至今年一月一日，一月至八月將依原先規定從寬認定，過去全年要住滿一百八十日，改為一月到八月住滿一百八十天即全額補助。九月起採新制，新申請者以申請日起算。

台灣居家服務策略聯盟理事長涂心寧指出，住宿式服務機構補助一年從十二萬元提升至十八萬元，為賴清德總統競選政見，政府應思考制度化，避免「當選了落實政見，落選了政見不了了之」。

家總秘書長陳景寧表示，許多機構住民為重度失能者，應針對最高失能等級第八級，每月最高補助三萬六一八○元，而非僅是一萬五千元。

身心障礙聯盟秘書長洪心平說，政府應避免機構業者提高收費標準。且提升補助的同時，也應注意機構品質，品質較差的機構不應繼續補助。