促成穿山甲借殖與姐妹市 前布拉格市長賀瑞普：台灣是更可靠的夥伴

前布拉格市長賀瑞普與台灣關係密切，任內曾多次訪台，並促成台灣穿山甲赴布拉格動物園繁殖成功。他近日接受中央社記者專訪時透露，預計今年11月再次訪台，並直言相較中國，台灣是「更可靠的合作夥伴」、「我們是親近得多的朋友」，同時是捷克重要的投資來源之一。

45歲的賀瑞普（Zdeněk Hřib）現任捷克海盜黨（Pirate Party）主席與眾議員，曾於2018年至2023年擔任捷克首都布拉格市市長，任內積極推動布拉格與台灣交流，促成台北市與布拉格締結為姐妹市，以及穿山甲繁殖到商業投資合作等成果。

回顧擔任布拉格市長期間與台灣的合作，賀瑞普告訴中央社記者，他在任內最滿意的成果之一，是台北市立動物園的穿山甲赴布拉格成功繁殖。

賀瑞普表示，「穿山甲非常可愛，在布拉格相當受歡迎。」這對穿山甲果寶（Guo Bao）、潤喉糖（RunHou Tang）2022年抵達布拉格動物園後，在2023年誕下「松果」（Šiška），使布拉格動物園成為歐洲第一個成功繁殖穿山甲的動物園，備受國際關注。

他強調：「這在歐洲動物園界是一件很有聲望的事情」，並感謝台北市立動物園人員提供協助。這項成果不僅讓布拉格民眾認識這種獨特動物，也是台北與布拉格兩市姐妹情誼的象徵。

另一方面，賀瑞普指出，過去中國曾承諾提供貓熊給布拉格動物園，相關構想也曾在布拉格與北京簽署協議時提出，但最終並未實現。相較之下，台灣與布拉格的合作不僅落實，還在穿山甲繁殖等領域取得具體成果。

賀瑞普表示：「這又是另一個證明，說明中國並不是一個可靠的合作夥伴。相較之下，台灣是可靠得多的合作夥伴，同時也是捷克更大的投資者，而且我們也是親近得多的朋友。」

談到台灣與捷克的關係，賀瑞普認為，雙方合作已不限於城市交流，台灣也是捷克重要的投資來源之一。

對於今年再次訪台的計畫，他表示「很期待」，目前行程仍在安排，細節尚未確定。但他相信今年會成行，「期待與台灣友人見面。」

賀瑞普與台灣的淵源始於學生時代。2005年他就讀查理大學醫學院期間，曾來台灣當交換學生，在林口長庚醫院實習，因此對台灣留下深刻印象。2018年出任布拉格市長後，他積極推動台捷交流，2019年3月首次以市長身分訪台，2020年8月再度隨捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）訪團訪台。