快訊

直播／蘋果發表會凌晨1點登場 看9新品傳聞 新CEO特納斯首秀摺疊機

注意！「幫忙投票」是盜帳號陷阱 LINE提醒「停、查、碼不給」防詐口訣

聽新聞
0:00 / 0:00

促成穿山甲借殖與姐妹市 前布拉格市長賀瑞普：台灣是更可靠的夥伴

中央社／ 布拉格9日專電
前布拉格市長賀瑞普與台灣關係密切，他接受中央社記者專訪時透露，預計2026年11月再次訪台，並直言相較中國，台灣是「更可靠的合作夥伴」。中央社
前布拉格市長賀瑞普與台灣關係密切，他接受中央社記者專訪時透露，預計2026年11月再次訪台，並直言相較中國，台灣是「更可靠的合作夥伴」。中央社

布拉格市長賀瑞普與台灣關係密切，任內曾多次訪台，並促成台灣穿山甲赴布拉格動物園繁殖成功。他近日接受中央社記者專訪時透露，預計今年11月再次訪台，並直言相較中國，台灣是「更可靠的合作夥伴」、「我們是親近得多的朋友」，同時是捷克重要的投資來源之一。

45歲的賀瑞普（Zdeněk Hřib）現任捷克海盜黨（Pirate Party）主席與眾議員，曾於2018年至2023年擔任捷克首都布拉格市市長，任內積極推動布拉格與台灣交流，促成台北市與布拉格締結為姐妹市，以及穿山甲繁殖到商業投資合作等成果。

回顧擔任布拉格市長期間與台灣的合作，賀瑞普告訴中央社記者，他在任內最滿意的成果之一，是台北市立動物園的穿山甲赴布拉格成功繁殖。

賀瑞普表示，「穿山甲非常可愛，在布拉格相當受歡迎。」這對穿山甲果寶（Guo Bao）、潤喉糖（RunHou Tang）2022年抵達布拉格動物園後，在2023年誕下「松果」（Šiška），使布拉格動物園成為歐洲第一個成功繁殖穿山甲的動物園，備受國際關注。

他強調：「這在歐洲動物園界是一件很有聲望的事情」，並感謝台北市立動物園人員提供協助。這項成果不僅讓布拉格民眾認識這種獨特動物，也是台北與布拉格兩市姐妹情誼的象徵。

另一方面，賀瑞普指出，過去中國曾承諾提供貓熊給布拉格動物園，相關構想也曾在布拉格與北京簽署協議時提出，但最終並未實現。相較之下，台灣與布拉格的合作不僅落實，還在穿山甲繁殖等領域取得具體成果。

賀瑞普表示：「這又是另一個證明，說明中國並不是一個可靠的合作夥伴。相較之下，台灣是可靠得多的合作夥伴，同時也是捷克更大的投資者，而且我們也是親近得多的朋友。」

談到台灣與捷克的關係，賀瑞普認為，雙方合作已不限於城市交流，台灣也是捷克重要的投資來源之一。

對於今年再次訪台的計畫，他表示「很期待」，目前行程仍在安排，細節尚未確定。但他相信今年會成行，「期待與台灣友人見面。」

賀瑞普與台灣的淵源始於學生時代。2005年他就讀查理大學醫學院期間，曾來台灣當交換學生，在林口長庚醫院實習，因此對台灣留下深刻印象。2018年出任布拉格市長後，他積極推動台捷交流，2019年3月首次以市長身分訪台，2020年8月再度隨捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）訪團訪台。

穿山甲 布拉 捷克

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

宴請日本維新會訪團 江啟臣感謝推動台日各領域交流

帛琉大使呈遞到任國書 賴總統：深化合作共創繁榮

《變形卡夫卡》走進文學巨匠人生，代表波蘭角逐第98屆奧斯卡9月18日全台上映

台灣與羅德島州續簽教育合作備忘錄 促進人才培育

相關新聞

長照住宿補助新制9月14日起跑！每月加碼5千元 全年最高補助18萬元

行政院會明日將通過住宿式服務機構使用者補助方案調增計畫，行政院政務委員陳時中說明，長照需要等級4級以上住民、具身心障礙證明中重度以上者補助將加碼，計算方式從過往「以年計算」改為「以月計算」，9月14日起受理，符合者補助金額最高每年18萬元，補助資格可追溯至今年1月1日。

李柏毅曝心急才對急診咆哮 護理師公會：再急也不該成咆哮、施壓理由

台北市議員李柏毅日前於某醫院急診室與醫護人員發生衝突，後續連7度鞠躬道歉。護師公會全聯會今指出，近期醫病衝突再次躍上版面，也再次引發社會對急診、醫病溝通等面向的討論，能理解面對親人生病，家屬心裡著急，但仍盼替第一線醫師、護理師發聲，再著急，都不應成為對醫療人員咆哮、施壓或干擾專業判斷的理由。

涉詐助理費被訴 林岱樺又爆侵吞1379萬政治獻金

民進黨立委林岱樺先前才因涉嫌詐領1496萬元助理費遭高雄地檢署起訴，全案仍在法院審理，不料檢調接續追查又發現，林岱樺與胞弟林岱融等人，涉嫌利用實質掌控的公司開立大量虛偽發票申報立委政治獻金，公益侵占金額高達1379萬2969元，高雄地檢署偵結後，依公益侵占等罪將林岱樺、林岱融及林姓大學同學等3人追加起訴。

消失的人口！從全台減半到超老齡化 5張圖看懂台灣人口危機

當「不生、不敢生」成為現代社會的共同默契，人口結構的改變早已不是遙遠的警訊，而是正在發生的現實。從全球生育率跌破替代水準，到台灣人口「少子化」，即將邁入「斷崖式萎縮」，未來的社會將面臨勞動力缺口、超高齡化以及經濟動能轉型的嚴峻考驗。我們透過 5 張關鍵資訊圖表，帶您快速掌握台灣人口變化的真實軌跡。

懶人包／千億補貼換來生育率探底？「台灣少子女化」對策計畫大體檢

行政院於2018年7月核定少子女化對策計畫，2018至2025年度累計編列達5839億元預算，但這筆政府的「天價投資」，卻換來總生育率跌至0.695的歷史新低，並出現無情交叉。到底政府錢花去哪了？為什麼國家明明願意砸錢，大家對生育還是無動於衷？ 《聯合新聞網》帶您從政府當前政策計畫、預算規劃進行體檢，揭開國內生育現況與國家政策的差距及對比；精算活在台灣，生與不生的家庭成本精算；直擊撒錢難解生存焦慮的政策盲點，並借鏡他山之石，試著為台灣少子女化困境，釐清原因，尋找解方。

歷史上的今天／1954年美國務卿快閃訪台只為回報艾森豪

1954年9月9日，美國國務卿杜勒斯於當日由馬尼拉乘專機來台作短暫數小時的訪問，並直接與總統蔣中正及我政府高級首長就當前局勢及中美軍事政治重大問題會談。杜勒斯專機當日中午12時抵台，我政府以隆重的禮儀歡迎此位貴賓，並派機迎於國境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。