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長照住宿補助新制9月14日起跑！每月加碼5千元 全年最高補助18萬元

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院政務委員陳時中。記者黃婉婷／攝影
行政院政務委員陳時中。記者黃婉婷／攝影

行政院會明日將通過住宿式服務機構使用者補助方案調增計畫，行政院政務委員陳時中說明，長照需要等級4級以上住民、具身心障礙證明中重度以上者補助將加碼，計算方式從過往「以年計算」改為「以月計算」，9月14日起受理，符合者補助金額最高每年18萬元，補助資格可追溯至今年1月1日。

台灣邁入超高齡社會，政府推動長照3.0，其中包含加強住宿式機構支持措施。現行住宿式服務機構使用者補助方案採按年一次性補助，每個月1萬元，每人每年最高12萬元。 

陳時中表示，針對入住住宿式機構且具長照身分4級以上的住民，以及持身心障礙中度以上者，補助從每月1萬元，增加5000元至1.5萬元，由中央經費支應。以此計算，補助金額將從每年12萬元提高至18萬元，全年最多加6萬元。

陳時中說，過去計算方式是以年計算，入住逾180天即可申請整年費用，新制改為以月計算，入住逾半個月以1個月計算，未滿半個月不計入。

陳時說，新制9月14日開放申請，補助資格可回溯至今年1月1日，1月至8月將依原先規定從寬認定，過去全年要住滿180天，改為1月到8月住滿180天即全額補助，9月起採新制，新申請者以申請日起算。

據了解，9月30日前已入住住宿機構者，補助天數自實際入住日起算；10月1日以後入住者，自提出補助申請日起算；10月31日前提出的申請案件，地方政府預計於11月底前完成1月至8月補助核撥。

陳時中表示，改採申請日起算，主要是補助涉及地方政府資格認定，盼民眾入住後快速提出申請；新制上路前已入住者，維持從實際入住日計算，兼顧制度轉換期間住民權益。

長照 補助 住宿 超高齡社會 陳時中

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