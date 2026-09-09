快訊

兆基屋管總公司被挪用逾7億！閃辭董座李文詳列被告 檢調約談10人

徐佳青帶兒上東沙罰金繳了？監院稱個人隱私不提供 白營怒轟：無恥護航

聽新聞
0:00 / 0:00

因應經濟脅迫風險 駐菲副代表：台灣可善用優勢強化供應鏈韌性

中央社／ 馬尼拉9日專電

地緣政治競爭加劇之際，供應鏈可能成為戰略脅迫工具。駐菲副代表李廷盛今天表示，台灣可與菲律賓等民主夥伴深化合作、強化韌性，並善用在半導體、資通訊及人工智慧等領域優勢，在全球科技與經濟安全架構中，扮演更重要角色。

由華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）主辦的「馬尼拉戰略論壇」，9日至10日在馬尼拉舉行。今年論壇聚焦全球經濟衝擊、國際秩序演變，以及美菲在防衛、基礎建設和新興科技領域的合作，菲律賓外交部長拉薩洛（Maria Theresa Lazaro）擔任主題致詞貴賓。

李廷盛在論壇場邊告訴中央社，與會專家高度關注供應鏈遭單一國家掌控以及如何去風險化等問題，以稀土等關鍵原物料為例，若供應鏈高度集中，就可能從經濟依賴轉變成「戰略脅迫」，影響其他國家的安全及未來發展。

他表示，從自身條件來看，台灣擁有完整的產業基礎及供應鏈，在資通訊、半導體、人工智慧伺服器、AI工程及網路安全等領域具備優勢，因此台灣可以、也應該在全球供應鏈韌性合作中扮演重要角色。

李廷盛說，現今外交、經濟及國家安全三者已愈來愈密不可分，台灣兼具重要的地緣政治、供應鏈及民主夥伴角色，在國際合作中「缺台灣不可」，應積極參與國際合作，與理念相近國家共同建立更安全、可靠的供應鏈。

論壇上，與會專家也從廣泛的角度討論大國競爭與經濟安全。

CSIS韓國事務主任車維德（Victor Cha）指出，中國自1990年代後期起已將貿易工具化，經濟脅迫如今已成為全球貿易所面臨的重要威脅。

車維德認為，美國與盟友不應以關稅相向，而應建立針對關鍵礦物及生產供應鏈的合作機制，以降低遭受中國經濟脅迫的風險，歐洲在這方面已走在前方，美國及印太夥伴需加緊跟上。

他並指出，雖然目前美國盟友對華府的信任度下降，但盟友仍需要美國，而盟友在美國要求下提升自身能力及拓展新的合作夥伴，確實有助於使整體同盟更加強韌。

拉惹勒南國際關係學院（RSIS）國際關係學教授賈柏耶樂-安東尼（Mely Caballero-Anthony）則指出，經濟脅迫只是大國競爭的一環，人工智慧、網路武器及生物科技等新興科技，也都帶來新的安全風險。

賈柏耶樂-安東尼表示，目前國際制度與規範未能完全跟上風險變化，包括聯合國安理會陷僵局、世界衛生組織（WHO）缺乏資金、世界貿易組織（WTO）功能被削弱等，這使得中小型國家陷入更複雜的戰略環境。

但她也表示，中小型國家雖難以取代大國，但仍具有一定自主力，關鍵在於能否集體行動、在自身有專業的領域發揮領導作用，以及嘗試影響大國競爭的規則與行為。

供應鏈 菲律賓 馬尼拉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

世界局勢劇變 菲律賓外長：強化戰略韌性、有系統拓展全球夥伴

蕭副總統：無人機改變戰場 台灣推非紅供應鏈強化防衛

日本擴大跨國防衛網 為1目的「深化澳菲印歐合作」

半導體、AI供應鏈生態系 蕭美琴盼深化台美合作

相關新聞

懶人包／千億補貼換來生育率探底？「台灣少子女化」對策計畫大體檢

行政院於2018年7月核定少子女化對策計畫，2018至2025年度累計編列達5839億元預算，但這筆政府的「天價投資」，卻換來總生育率跌至0.695的歷史新低，並出現無情交叉。到底政府錢花去哪了？為什麼國家明明願意砸錢，大家對生育還是無動於衷？ 《聯合新聞網》帶您從政府當前政策計畫、預算規劃進行體檢，揭開國內生育現況與國家政策的差距及對比；精算活在台灣，生與不生的家庭成本精算；直擊撒錢難解生存焦慮的政策盲點，並借鏡他山之石，試著為台灣少子女化困境，釐清原因，尋找解方。

李柏毅曝心急才對急診咆哮 護理師公會：再急也不該成咆哮、施壓理由

台北市議員李柏毅日前於某醫院急診室與醫護人員發生衝突，後續連7度鞠躬道歉。護師公會全聯會今指出，近期醫病衝突再次躍上版面，也再次引發社會對急診、醫病溝通等面向的討論，能理解面對親人生病，家屬心裡著急，但仍盼替第一線醫師、護理師發聲，再著急，都不應成為對醫療人員咆哮、施壓或干擾專業判斷的理由。

涉詐助理費被訴 林岱樺又爆侵吞1379萬政治獻金

民進黨立委林岱樺先前才因涉嫌詐領1496萬元助理費遭高雄地檢署起訴，全案仍在法院審理，不料檢調接續追查又發現，林岱樺與胞弟林岱融等人，涉嫌利用實質掌控的公司開立大量虛偽發票申報立委政治獻金，公益侵占金額高達1379萬2969元，高雄地檢署偵結後，依公益侵占等罪將林岱樺、林岱融及林姓大學同學等3人追加起訴。

消失的人口！從全台減半到超老齡化 5張圖看懂台灣人口危機

當「不生、不敢生」成為現代社會的共同默契，人口結構的改變早已不是遙遠的警訊，而是正在發生的現實。從全球生育率跌破替代水準，到台灣人口「少子化」，即將邁入「斷崖式萎縮」，未來的社會將面臨勞動力缺口、超高齡化以及經濟動能轉型的嚴峻考驗。我們透過 5 張關鍵資訊圖表，帶您快速掌握台灣人口變化的真實軌跡。

歷史上的今天／1954年美國務卿快閃訪台只為回報艾森豪

1954年9月9日，美國國務卿杜勒斯於當日由馬尼拉乘專機來台作短暫數小時的訪問，並直接與總統蔣中正及我政府高級首長就當前局勢及中美軍事政治重大問題會談。杜勒斯專機當日中午12時抵台，我政府以隆重的禮儀歡迎此位貴賓，並派機迎於國境。

2026新北市綠生活音樂節9/12-13登場! 50攤市集、創作樂團接力演出

「2026新北市綠生活音樂節」將於9月12日至13日在新北市美術館戶外園區熱鬧登場！今年規劃「GREEN STAGE」及「ROOT STAGE」兩大舞台，不僅集結一青窈、辛曉琪、李翊君、蘇慧倫、周蕙、江美琪、陶晶瑩、戴愛玲等實力唱將，更透過樂團徵選邀請新生代創作團隊接力開唱；現場同步打造集結40個特色攤位及10攤餐車的「綠生活市集」，從文創選物、互動體驗到特色美食一應俱全，邀請民眾在美術館草地上逛市集、聽音樂，享受午後的愜意時光。 「綠生活市集」集結多元文創品牌與特色美食，讓音樂節從舞台延伸至日常生活。文創攤位邀集風格溫暖可愛、專注圖文創作與似顏繪的插畫家「Maybe。或許」；以手繪及複合媒材記錄城市觀察的插畫文創品牌「羊小路」；以及透過逗趣可愛貓咪傳遞生活靈感的「諧咖貓室」等特色品牌，讓民眾除了欣賞演出，也能在市集中發掘創作巧思與互動樂趣。美食同樣是本次市集亮點，包括入選「2025新北油飯節」十強的鶯歌在地品牌「驢‧油飯」、主打創意熱狗的「VegOut耍廢髒熱狗」，以及烘焙賽事得獎常勝軍「拉菲樂烘焙」等特色店家。 今年「ROOT STAGE」更透過公開樂團徵選，提供新生

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。