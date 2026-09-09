因應經濟脅迫風險 駐菲副代表：台灣可善用優勢強化供應鏈韌性

地緣政治競爭加劇之際，供應鏈可能成為戰略脅迫工具。駐菲副代表李廷盛今天表示，台灣可與菲律賓等民主夥伴深化合作、強化韌性，並善用在半導體、資通訊及人工智慧等領域優勢，在全球科技與經濟安全架構中，扮演更重要角色。

由華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）主辦的「馬尼拉戰略論壇」，9日至10日在馬尼拉舉行。今年論壇聚焦全球經濟衝擊、國際秩序演變，以及美菲在防衛、基礎建設和新興科技領域的合作，菲律賓外交部長拉薩洛（Maria Theresa Lazaro）擔任主題致詞貴賓。

李廷盛在論壇場邊告訴中央社，與會專家高度關注供應鏈遭單一國家掌控以及如何去風險化等問題，以稀土等關鍵原物料為例，若供應鏈高度集中，就可能從經濟依賴轉變成「戰略脅迫」，影響其他國家的安全及未來發展。

他表示，從自身條件來看，台灣擁有完整的產業基礎及供應鏈，在資通訊、半導體、人工智慧伺服器、AI工程及網路安全等領域具備優勢，因此台灣可以、也應該在全球供應鏈韌性合作中扮演重要角色。

李廷盛說，現今外交、經濟及國家安全三者已愈來愈密不可分，台灣兼具重要的地緣政治、供應鏈及民主夥伴角色，在國際合作中「缺台灣不可」，應積極參與國際合作，與理念相近國家共同建立更安全、可靠的供應鏈。

論壇上，與會專家也從廣泛的角度討論大國競爭與經濟安全。

CSIS韓國事務主任車維德（Victor Cha）指出，中國自1990年代後期起已將貿易工具化，經濟脅迫如今已成為全球貿易所面臨的重要威脅。

車維德認為，美國與盟友不應以關稅相向，而應建立針對關鍵礦物及生產供應鏈的合作機制，以降低遭受中國經濟脅迫的風險，歐洲在這方面已走在前方，美國及印太夥伴需加緊跟上。

他並指出，雖然目前美國盟友對華府的信任度下降，但盟友仍需要美國，而盟友在美國要求下提升自身能力及拓展新的合作夥伴，確實有助於使整體同盟更加強韌。

拉惹勒南國際關係學院（RSIS）國際關係學教授賈柏耶樂-安東尼（Mely Caballero-Anthony）則指出，經濟脅迫只是大國競爭的一環，人工智慧、網路武器及生物科技等新興科技，也都帶來新的安全風險。

賈柏耶樂-安東尼表示，目前國際制度與規範未能完全跟上風險變化，包括聯合國安理會陷僵局、世界衛生組織（WHO）缺乏資金、世界貿易組織（WTO）功能被削弱等，這使得中小型國家陷入更複雜的戰略環境。

但她也表示，中小型國家雖難以取代大國，但仍具有一定自主力，關鍵在於能否集體行動、在自身有專業的領域發揮領導作用，以及嘗試影響大國競爭的規則與行為。