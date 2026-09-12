不只是「養不起」？從三份關鍵調查報告看台灣少子化的演變

台灣生育率屢創新低，原因眾說紛紜，若比較衛福部從2011年來的《婦女生活狀況調查》，可發現「經濟負擔太重」仍是最主要原因，但民眾已更為重視「維持現有生活型態」，對承擔「教養責任」的考量程度也升高。

衛福部定期辦理《婦女生活狀況調查》，目前網站可得2006、2011、2015、2019及2024年調查報告。

其中，2011、2019及2024年的調查均有詢問婦女不想生育或不想有小孩的原因，因此可從這三次調查觀察十多年來的變化，惟2011年的調查對象與問項設計與後兩次不同，跨年度比較仍須審慎。

文章目錄 「不想生」比率從不到2成升至逾25%

錢還是最大關卡 每10人就有6人擔心養不起

「不想改變現在的生活」占比竄升最快

不只是錢，從工作、托育到性別分工 疑慮全面升高

少子化對策下一題：除了補錢 如何讓人「生了也能過生活」？

「不想生」比率從不到2成升至逾25%

若先比較調查設計較一致的2019年與2024年，15-64歲婦女表示「不想要小孩」的比率，已從2019年的19.2%升至2024年的26.6%，五年間增加7.4個百分點。

政府調查推估，不想要小孩的婦女人數也從163萬4,470人，增至215萬8,386人，增加了52萬3,916人。

這些調查也追問婦女「不想有小孩」的具體原因，從中能觀察到少子化背後考量的變化。

錢還是最大關卡 每10人就有6人擔心養不起

經濟因素始終居於首位。

2011年調查中，15-49歲不想生育或不想再生育的婦女，以「經濟不佳養不起」為原因的比率達43.93%，居各項原因之首；2019年的調查裡，15-64歲不想有小孩的婦女中，「經濟負擔太重」占56.86%，2024年進一步攀升至60.32%。

若聚焦能直接比較的2019年與2024年調查，以「經濟負擔太重」為原因的比率在五年間增加3.46個百分點。

到2024年，每十名不想有小孩的婦女中，約六人把經濟負擔列為原因，顯示經濟壓力仍是生育決策的最普遍考量。

但更值得注意的變化出現在經濟以外。

「不想改變現在的生活」占比竄升最快

在2011年的調查中，婦女不想生小孩的第二大考量為「現有孩已足夠或太多」，比率達31.60%。

第三到五多的主要考量依序為「教養責任太重」的13.33%、「身體健康因素」的4.95%及「不想因小孩改變現有生活」的4.93%。

到了2019年，「不想因小孩而改變現有生活」已成為第二大原因，比率達39.40%；2024年進一步升至49.41%，五年間增加10.01個百分點，是兩次調查相同選項中增幅最大的一項。

換句話說，2024年每百名不想有小孩的婦女中，已有約49人將「不想因小孩而改變現有生活」列為原因。

教養與照顧的壓力也同步升高。2019年與2024年的第三大原因也相同，都是「擔心孩子教養或未來發展」，比率從28.71%升至34.28%，增加5.57個百分點。

第四大原因「缺乏照顧孩子的時間」，也從18.87%升至24.66%，增加5.79個百分點。

不只是錢，從工作、托育到性別分工 疑慮全面升高

2019年和2024年對「不想有小孩原因」採用相同的九個選項，因此更具直接比較基礎。

除了上述幾項原因，「擔心有小孩影響工作」、「健康因素」、「缺乏理想的幼兒托育服務」及「擔心照顧責任有性別不公平對待問題」等選項的比率也全數上升。

這意味著，在這五年期間，不想有小孩的婦女把經濟、工作、照顧時間、子女教養、托育服務、健康、生活方式及照顧責任性別不平等等因素列入考量的比率普遍提高，而不只有單一因素的變化。

值得注意的是，2011年調查詢問的是15-49歲育齡婦女「不想生育或不想再生育」的原因，與2019及2024年的訪調15-64歲婦女不同，選項設計也與2019及2024年的調查不盡相同。

但整體趨勢仍具參考價值：生育決策的考量，已從「養不養得起」、「有沒有能力生」，逐漸擴大到對個人生活品質、職涯發展與照顧公平性的重視。

也就是說，生育不再只是家庭經濟能力的計算，在此之外，是否必須犧牲原有生活、承擔沉重教養責任，以及工作與照顧能否兼顧，都已成為愈來愈重要的考量。

少子化對策下一題：除了補錢 如何讓人「生了也能過生活」？

這種變化對少子化政策也提供另一個觀察角度。

過去政府透過育兒津貼、托育服務及育嬰留職停薪等措施，降低家庭的經濟與照顧負擔，但2019年和2024年的調查顯示，在經濟因素仍居首位的同時，生活安排、工作及教養照顧等考量的比率也同步提高。

相關需求在2015年的調查中已有跡可循。

生育不再只是家庭經濟能力的計算，在此之外，是否必須犧牲原有生活、承擔沉重教養責任，以及工作與照顧能否兼顧，都已成為愈來愈重要的考量。圖為2026年元旦寶寶。聯合報系資料照

當年的調查雖未採用「不想有小孩原因」的問項，但詢問婦女，為營造有利生育子女環境，政府應優先加強哪些服務。

結果以「教育補助」的重要度最高，「推動完整之幼托服務」居次，其後還包括育兒津貼、利用國小廣設幼兒園、學童課後照顧，以及推動彈性友善工作環境等措施。

這顯示婦女期待的生育支持，早已不只是一次性的金錢補助，也涵蓋孩子出生後長期的托育、教育與工作安排。

更深一層的問題是，生下一個孩子之後，一個人原有的工作、生活與時間，是否必須因此大幅犧牲。

這也意味著，若要降低婦女對生育的疑慮，除了經濟支持，托育服務能否真正方便取得、職場是否容許父母兼顧育兒，以及家庭中的照顧責任能否更平均分擔，可能都將成為少子化政策能否發揮效果的關鍵。