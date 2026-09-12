不只是「養不起」？從三份關鍵調查報告看台灣少子化的演變
台灣生育率屢創新低，原因眾說紛紜，若比較衛福部從2011年來的《婦女生活狀況調查》，可發現「經濟負擔太重」仍是最主要原因，但民眾已更為重視「維持現有生活型態」，對承擔「教養責任」的考量程度也升高。
衛福部定期辦理《婦女生活狀況調查》，目前網站可得2006、2011、2015、2019及2024年調查報告。
其中，2011、2019及2024年的調查均有詢問婦女不想生育或不想有小孩的原因，因此可從這三次調查觀察十多年來的變化，惟2011年的調查對象與問項設計與後兩次不同，跨年度比較仍須審慎。
「不想生」比率從不到2成升至逾25%
若先比較調查設計較一致的2019年與2024年，15-64歲婦女表示「不想要小孩」的比率，已從2019年的19.2%升至2024年的26.6%，五年間增加7.4個百分點。
政府調查推估，不想要小孩的婦女人數也從163萬4,470人，增至215萬8,386人，增加了52萬3,916人。
這些調查也追問婦女「不想有小孩」的具體原因，從中能觀察到少子化背後考量的變化。
錢還是最大關卡 每10人就有6人擔心養不起
經濟因素始終居於首位。
2011年調查中，15-49歲不想生育或不想再生育的婦女，以「經濟不佳養不起」為原因的比率達43.93%，居各項原因之首；2019年的調查裡，15-64歲不想有小孩的婦女中，「經濟負擔太重」占56.86%，2024年進一步攀升至60.32%。
若聚焦能直接比較的2019年與2024年調查，以「經濟負擔太重」為原因的比率在五年間增加3.46個百分點。
到2024年，每十名不想有小孩的婦女中，約六人把經濟負擔列為原因，顯示經濟壓力仍是生育決策的最普遍考量。
但更值得注意的變化出現在經濟以外。
「不想改變現在的生活」占比竄升最快
在2011年的調查中，婦女不想生小孩的第二大考量為「現有孩已足夠或太多」，比率達31.60%。
第三到五多的主要考量依序為「教養責任太重」的13.33%、「身體健康因素」的4.95%及「不想因小孩改變現有生活」的4.93%。
到了2019年，「不想因小孩而改變現有生活」已成為第二大原因，比率達39.40%；2024年進一步升至49.41%，五年間增加10.01個百分點，是兩次調查相同選項中增幅最大的一項。
換句話說，2024年每百名不想有小孩的婦女中，已有約49人將「不想因小孩而改變現有生活」列為原因。
教養與照顧的壓力也同步升高。2019年與2024年的第三大原因也相同，都是「擔心孩子教養或未來發展」，比率從28.71%升至34.28%，增加5.57個百分點。
第四大原因「缺乏照顧孩子的時間」，也從18.87%升至24.66%，增加5.79個百分點。
不只是錢，從工作、托育到性別分工 疑慮全面升高
2019年和2024年對「不想有小孩原因」採用相同的九個選項，因此更具直接比較基礎。
除了上述幾項原因，「擔心有小孩影響工作」、「健康因素」、「缺乏理想的幼兒托育服務」及「擔心照顧責任有性別不公平對待問題」等選項的比率也全數上升。
這意味著，在這五年期間，不想有小孩的婦女把經濟、工作、照顧時間、子女教養、托育服務、健康、生活方式及照顧責任性別不平等等因素列入考量的比率普遍提高，而不只有單一因素的變化。
值得注意的是，2011年調查詢問的是15-49歲育齡婦女「不想生育或不想再生育」的原因，與2019及2024年的訪調15-64歲婦女不同，選項設計也與2019及2024年的調查不盡相同。
但整體趨勢仍具參考價值：生育決策的考量，已從「養不養得起」、「有沒有能力生」，逐漸擴大到對個人生活品質、職涯發展與照顧公平性的重視。
也就是說，生育不再只是家庭經濟能力的計算，在此之外，是否必須犧牲原有生活、承擔沉重教養責任，以及工作與照顧能否兼顧，都已成為愈來愈重要的考量。
少子化對策下一題：除了補錢 如何讓人「生了也能過生活」？
這種變化對少子化政策也提供另一個觀察角度。
過去政府透過育兒津貼、托育服務及育嬰留職停薪等措施，降低家庭的經濟與照顧負擔，但2019年和2024年的調查顯示，在經濟因素仍居首位的同時，生活安排、工作及教養照顧等考量的比率也同步提高。
相關需求在2015年的調查中已有跡可循。
當年的調查雖未採用「不想有小孩原因」的問項，但詢問婦女，為營造有利生育子女環境，政府應優先加強哪些服務。
結果以「教育補助」的重要度最高，「推動完整之幼托服務」居次，其後還包括育兒津貼、利用國小廣設幼兒園、學童課後照顧，以及推動彈性友善工作環境等措施。
這顯示婦女期待的生育支持，早已不只是一次性的金錢補助，也涵蓋孩子出生後長期的托育、教育與工作安排。
更深一層的問題是，生下一個孩子之後，一個人原有的工作、生活與時間，是否必須因此大幅犧牲。
這也意味著，若要降低婦女對生育的疑慮，除了經濟支持，托育服務能否真正方便取得、職場是否容許父母兼顧育兒，以及家庭中的照顧責任能否更平均分擔，可能都將成為少子化政策能否發揮效果的關鍵。
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。