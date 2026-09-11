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口袋裡的人口威脅：智慧手機為何能讓生育率雪崩？

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
人手一支的智慧手機，可能威脅到全球生育率。路透
人手一支的智慧手機，可能威脅到全球生育率。路透

你能想像嗎？人手一支的智慧手機，可能威脅到全球生育率，導致人口雪崩衝擊全球各國。

第一支蘋果iPhone於2007年問世，似乎讓2007年成了出生率「拐點」。英國金融時報（FT）分析，美國、英國、澳洲的青少年與年輕人，2000年代初期的生育率大致持平，但自2007年起大幅下滑。

美國生育率。
美國生育率。

相同情況2009年發生在法國與波蘭，2012年出現在墨西哥、摩洛哥、印尼。另外，迦納、奈及利亞、塞內加爾，生育率原本緩步走低，到了2013-2015年轉為急遽下滑。

以民眾使用Google搜尋行動應用程式（app）的數據來看，上述人口拐點，均與當地智慧手機的普及同時發生。不管先前生育趨勢如何，引進智慧手機後，新生兒皆銳減，而且年齡層愈輕，減幅愈明顯。

各國出生率的拐點，均與當地智慧手機的普及同時發生。路透
各國出生率的拐點，均與當地智慧手機的普及同時發生。路透

如今許多開發中國家的生育率，跌到低於富裕國家。墨西哥出生率在2023年首次低於美國，接著巴西、突尼西亞、伊朗、斯里蘭卡也如此，顯示這些中低收入國家，尚未晉身富國，就先面對人口老化問題。

社媒導致實體社交減少 難建立穩定關係

聖母大學經濟學教授卡妮（Melissa Kearney）表示，智慧手機使生育率減少，「相當可信，現代數位媒體環境對社會有巨大影響，情侶因之減少」。手機削減了實體社交的時間，要遇到結婚對象，需要過濾不少人，社交時間大減，得花更長時間才能找到對象，甚至可能找不到。而且常刷社群媒體，對正常的標準或許不切實際，也影響擇偶。

芬蘭人口學家蘿特基許（Anna Rotkirch）指出，夫妻與情侶當中，重度使用社群媒體的年輕人，性功能障礙的比率較高。而且刷社群媒體占用的時間，以及社媒投射出的價值觀與生活方式，也讓年輕人更難建立穩定的親密關係。現在許多國家的情侶結婚或同居後，不像過去一樣會生兒育女，分手的可能性高於生養下一代。

男女觀念差異日增 成家立業K型化

史丹福大學的埃文斯（Alice Evans）說，性別角色愈傳統的地方，智慧手機對出生率的衝擊愈大。數據證實這個說法，過去十年來，中東和拉丁美洲是生育率減幅最大的地方之一。近期研究也發現，非洲撒哈拉沙漠以南的地區，社媒使用與新生兒減少有關。相形之下，南亞婦女較難上網，未婚者較少。

埃文斯說，Instagram、 TikTok讓全球年輕女性能繞過傳統權威文化，提高了對親密關係的期望，但當地男性往往還沒準備好面對這種轉變。與此同時，年輕人的性別地位出現變化，女生就讀大學的可能性高於男生；而教育程度較低的男性，薪水常低於女性，改變了成家的打算。

學者指出，在性別角色愈傳統的地方，智慧手機對出生率的衝擊愈大。路透
學者指出，在性別角色愈傳統的地方，智慧手機對出生率的衝擊愈大。路透

國際研究機構Glocalitie分析2014-2023年的國際論文發現，Z世代男女的想法日益分歧。女性變得更偏向自由派，反對父權價值觀，但男性則維持保守立場，年輕男性更是所有年齡層中，最慢轉向自由派價值觀的一群。Z世代男性的價值取向，比女性甚至年長男性，更為父權。

這種意識型態的隔閡，是智慧手機時代的現象，尤其集中在未受大學教育的族群，使得伴侶對數和出生率崩跌。

在許多國家，教育程度最低、收入最低的群體，這類情況最嚴重。相反地，大學畢業生找到伴侶、生養子女比例則維持穩定，部份情況下還攀升，反映成家立業似乎出現「K型」分布。報告指出，年輕男女大多仍想生育子女，但達成目標的人數不斷減少，尤其是最貧困的族群減幅最大，讓人益發寂寞，且對求偶備感挫折。

科技影響生育 歷史有前例

智慧手機年代之前，也有新媒體科技影響到親密關係與生育的理論。2001年研究發現，電視與出生率下滑的關聯，高於收入或教育。十年後有論文指出，觀看描繪小家庭的電視肥皂劇，使得婦女生養較少小孩。2018年分析顯示，電視導致夫妻的行房次數減少。

現代人使用智慧手機的癮頭更大，滑手機也比看電視更孤單，相關效應也許更大。由此看來，各國政府大推生育補助，鼓勵夫妻養育下一代，也許偏離了重點，問題癥結是很多人根本找不到另一半。出生率大減，似乎是更廣泛青年問題的一環，即單身、孤立、幸福感惡化。

人口探底 生與不生難題

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