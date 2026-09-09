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肯定賴政府推核能重啟 海軍退役上將：是戰略考量

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
美國海軍四星退役上將、史丹佛大學胡佛研究所「印太地區台灣計畫」共同主席埃利斯（James Ellis）。記者陳熙文／攝影
美國海軍四星退役上將、史丹佛大學胡佛研究所「印太地區台灣計畫」共同主席埃利斯（James Ellis）。記者陳熙文／攝影

美國海軍四星退役上將、史丹佛大學胡佛研究所「印太地區台灣計畫」共同主席埃利斯（James Ellis）9日表示，賴政府今年朝推動重啟核能電廠的方向前進，不只是一項能源政策，也是一項戰略行動，呼籲台灣朝野都應該像處理武器計畫一樣重視。

施明德基金會今舉行「公民社會、民主韌性與國家安全國際學術研討會：紅衫軍反貪腐運動二十周年」，邀請專家學者針對我國政治制度、公民社會與國際安全等議題進行交流討論。

埃利斯表示，在1996年台海危機，當時的嚇阻關注的是艦艇是否會抵達，如今則必須思考島上的燈能不能繼續亮著，網路是否可信、感測器能否繼續運作，以及社會能否因應一場未必以飛彈來襲作為開端的危機。

埃利斯點出能源是防衛重要的一環，提醒台灣應延長天然氣儲備、強化與分散接收設施，同時提升電網網路防禦、分散供應來源並建立戰略儲備，並表示，在他看來，台灣政府今年朝恢復兩座核電廠運作的方向前進，既是能源政策，同樣也是戰略行動。

埃利斯並表示，美國對台支持仍然強勁且具跨黨派基礎，但當前夥伴關係不能只限於軍售，也應涵蓋威脅評估、封鎖與隔離情境規劃、能源韌性、電網與網路強化及聯合訓練，並納入日本、南韓、菲律賓等區域夥伴。

核能 戰略 海軍 核電

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