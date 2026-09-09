快訊

大解放？20歲Elly曬比基尼辣照 釣出小S急留言：不用先問媽媽？

金曲歌王現身助選！退休警殺出選里長 前妻竟是歌后

中職／龍隊回應吉力吉撈不當行為 「造成不良示範謹此致歉」

聽新聞
0:00 / 0:00

李柏毅曝心急才對急診咆哮 護理師公會：再急也不該成咆哮、施壓理由

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
護師公會全聯會今天發聲指，雖理解面對親人生病，家屬心裡著急，但仍盼替第一線醫師、護理師發聲，「再著急，都不應成為對醫療人員咆哮、施壓或干擾專業判斷的理由。」圖／取自護師全聯會臉書
護師公會全聯會今天發聲指，雖理解面對親人生病，家屬心裡著急，但仍盼替第一線醫師、護理師發聲，「再著急，都不應成為對醫療人員咆哮、施壓或干擾專業判斷的理由。」圖／取自護師全聯會臉書

台北市議員李柏毅日前於某醫院急診室與醫護人員發生衝突，後續連7度鞠躬道歉。護師公會全聯會今指出，近期醫病衝突再次躍上版面，也再次引發社會對急診、醫病溝通等面向的討論，能理解面對親人生病，家屬心裡著急，但仍盼替第一線醫師、護理師發聲，再著急，都不應成為對醫療人員咆哮、施壓或干擾專業判斷的理由。

護師全聯會指出，急診醫療必須依據病人的病情、檢傷分級及專業判斷進行處置，即使候診區看起來沒有其他病人，也不代表急診現場沒有正在接受醫療處置的病人，更不代表醫療人員可以跳過專業程序，急診可以急，但醫療不能失去專業與秩序，第一線醫護人員每天在高度壓力的環境中工作，面對的不只是疾病本身，也可能承受病人及家屬的焦慮與情緒。

「我們理解家屬的焦急，也請社會尊重醫護專業。」護師全聯會指出，醫療現場需要的是溝通，而不是對立；需要的是信任，而不是威嚇；需要的是專業被尊重，而不是在壓力下被迫妥協，事件過後，盼外界思考「我們究竟希望什麼樣的急診環境？」讓每一次省思，都成為下一次更安全、更值得信賴的醫療現場。

守護醫護，不是與病人對立；而是讓醫護能安心工作，讓每一位病人都能得到安全、專業的照護。全聯會強調，醫療安全建立在醫護安全之上，醫療機構應持續完善醫療暴力預防、通報及處理機制，提供第一線人員必要的支持與保護；政府也應持續強化醫療暴力防制與安全執業環境，讓醫護人員能在安全的環境中專心照顧病人。

面對民眾對急診就醫順序討論，護師公會全聯會理事長陳麗琴說明，急診就診並非依先來後到，而是按照減傷分類，先看較急迫且危及生命的減傷分類1、2級病人，檢傷分類較輕的病人，則較晚輪到看診，與門診按照掛號先後順序情況不同，而民眾如在門診時因身體嚴重不適，需徵得其他病人同意才可先行就診，醫師也會評估取消門診掛號，幫病人改掛急診。

李柏毅 急診 護理師 醫護人員

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

遭爆帶女兒赴急診咆哮醫護…北市議員李柏毅致歉 國泰醫院聲明回應

李柏毅遭爆急診耍特權還喊告 莊瑞雄：天下父母心 但不是好示範

護女心切爆罵醫護 李柏毅7度鞠躬哽咽致歉：絕無關說特權

急診壅塞雙北醫院卻「有塞不報」 專家籲：通報滿床不該是究責依據

相關新聞

懶人包／千億補貼換來生育率探底？「台灣少子女化」對策計畫大體檢

行政院於2018年7月核定少子女化對策計畫，2018至2025年度累計編列達5839億元預算，但這筆政府的「天價投資」，卻換來總生育率跌至0.695的歷史新低，並出現無情交叉。到底政府錢花去哪了？為什麼國家明明願意砸錢，大家對生育還是無動於衷？ 《聯合新聞網》帶您從政府當前政策計畫、預算規劃進行體檢，揭開國內生育現況與國家政策的差距及對比；精算活在台灣，生與不生的家庭成本精算；直擊撒錢難解生存焦慮的政策盲點，並借鏡他山之石，試著為台灣少子女化困境，釐清原因，尋找解方。

李柏毅曝心急才對急診咆哮 護理師公會：再急也不該成咆哮、施壓理由

台北市議員李柏毅日前於某醫院急診室與醫護人員發生衝突，後續連7度鞠躬道歉。護師公會全聯會今指出，近期醫病衝突再次躍上版面，也再次引發社會對急診、醫病溝通等面向的討論，能理解面對親人生病，家屬心裡著急，但仍盼替第一線醫師、護理師發聲，再著急，都不應成為對醫療人員咆哮、施壓或干擾專業判斷的理由。

涉詐助理費被訴 林岱樺又爆侵吞1379萬政治獻金

民進黨立委林岱樺先前才因涉嫌詐領1496萬元助理費遭高雄地檢署起訴，全案仍在法院審理，不料檢調接續追查又發現，林岱樺與胞弟林岱融等人，涉嫌利用實質掌控的公司開立大量虛偽發票申報立委政治獻金，公益侵占金額高達1379萬2969元，高雄地檢署偵結後，依公益侵占等罪將林岱樺、林岱融及林姓大學同學等3人追加起訴。

消失的人口！從全台減半到超老齡化 5張圖看懂台灣人口危機

當「不生、不敢生」成為現代社會的共同默契，人口結構的改變早已不是遙遠的警訊，而是正在發生的現實。從全球生育率跌破替代水準，到台灣人口「少子化」，即將邁入「斷崖式萎縮」，未來的社會將面臨勞動力缺口、超高齡化以及經濟動能轉型的嚴峻考驗。我們透過 5 張關鍵資訊圖表，帶您快速掌握台灣人口變化的真實軌跡。

歷史上的今天／1954年美國務卿快閃訪台只為回報艾森豪

1954年9月9日，美國國務卿杜勒斯於當日由馬尼拉乘專機來台作短暫數小時的訪問，並直接與總統蔣中正及我政府高級首長就當前局勢及中美軍事政治重大問題會談。杜勒斯專機當日中午12時抵台，我政府以隆重的禮儀歡迎此位貴賓，並派機迎於國境。

2026新北市綠生活音樂節9/12-13登場! 50攤市集、創作樂團接力演出

「2026新北市綠生活音樂節」將於9月12日至13日在新北市美術館戶外園區熱鬧登場！今年規劃「GREEN STAGE」及「ROOT STAGE」兩大舞台，不僅集結一青窈、辛曉琪、李翊君、蘇慧倫、周蕙、江美琪、陶晶瑩、戴愛玲等實力唱將，更透過樂團徵選邀請新生代創作團隊接力開唱；現場同步打造集結40個特色攤位及10攤餐車的「綠生活市集」，從文創選物、互動體驗到特色美食一應俱全，邀請民眾在美術館草地上逛市集、聽音樂，享受午後的愜意時光。 「綠生活市集」集結多元文創品牌與特色美食，讓音樂節從舞台延伸至日常生活。文創攤位邀集風格溫暖可愛、專注圖文創作與似顏繪的插畫家「Maybe。或許」；以手繪及複合媒材記錄城市觀察的插畫文創品牌「羊小路」；以及透過逗趣可愛貓咪傳遞生活靈感的「諧咖貓室」等特色品牌，讓民眾除了欣賞演出，也能在市集中發掘創作巧思與互動樂趣。美食同樣是本次市集亮點，包括入選「2025新北油飯節」十強的鶯歌在地品牌「驢‧油飯」、主打創意熱狗的「VegOut耍廢髒熱狗」，以及烘焙賽事得獎常勝軍「拉菲樂烘焙」等特色店家。 今年「ROOT STAGE」更透過公開樂團徵選，提供新生

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。