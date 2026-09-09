李柏毅曝心急才對急診咆哮 護理師公會：再急也不該成咆哮、施壓理由

台北市議員李柏毅日前於某醫院急診室與醫護人員發生衝突，後續連7度鞠躬道歉。護師公會全聯會今指出，近期醫病衝突再次躍上版面，也再次引發社會對急診、醫病溝通等面向的討論，能理解面對親人生病，家屬心裡著急，但仍盼替第一線醫師、護理師發聲，再著急，都不應成為對醫療人員咆哮、施壓或干擾專業判斷的理由。

護師全聯會指出，急診醫療必須依據病人的病情、檢傷分級及專業判斷進行處置，即使候診區看起來沒有其他病人，也不代表急診現場沒有正在接受醫療處置的病人，更不代表醫療人員可以跳過專業程序，急診可以急，但醫療不能失去專業與秩序，第一線醫護人員每天在高度壓力的環境中工作，面對的不只是疾病本身，也可能承受病人及家屬的焦慮與情緒。

「我們理解家屬的焦急，也請社會尊重醫護專業。」護師全聯會指出，醫療現場需要的是溝通，而不是對立；需要的是信任，而不是威嚇；需要的是專業被尊重，而不是在壓力下被迫妥協，事件過後，盼外界思考「我們究竟希望什麼樣的急診環境？」讓每一次省思，都成為下一次更安全、更值得信賴的醫療現場。

守護醫護，不是與病人對立；而是讓醫護能安心工作，讓每一位病人都能得到安全、專業的照護。全聯會強調，醫療安全建立在醫護安全之上，醫療機構應持續完善醫療暴力預防、通報及處理機制，提供第一線人員必要的支持與保護；政府也應持續強化醫療暴力防制與安全執業環境，讓醫護人員能在安全的環境中專心照顧病人。

面對民眾對急診就醫順序討論，護師公會全聯會理事長陳麗琴說明，急診就診並非依先來後到，而是按照減傷分類，先看較急迫且危及生命的減傷分類1、2級病人，檢傷分類較輕的病人，則較晚輪到看診，與門診按照掛號先後順序情況不同，而民眾如在門診時因身體嚴重不適，需徵得其他病人同意才可先行就診，醫師也會評估取消門診掛號，幫病人改掛急診。