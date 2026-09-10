年輕人為什麼不想生了？當父母的代價愈來愈高「不婚不生」正在抗議中

台灣出生人口一年比一年少，大家都在問，現在的年輕人為什麼不生？有人認為這一代更重視自由，不願為孩子犧牲生活品質，也有人把問題歸咎於房價太高、薪水太低。但對真正走過懷孕、生產、托育到育兒生活的父母來說，少子化很難只用「不想生」三個字解釋，因為生下一個孩子，考驗的不只是口袋夠不夠深，而是一家人的生活能不能撐得住。

房貸先吃掉半數所得 生育門檻從成家就開始

孩子還沒出生，「成家」本身就已經是一道門檻。根據內政部2026年第1季房價負擔能力指標，全國房價所得比達9.47倍，房貸負擔率41.46%，代表中位數所得家庭購買中位數住宅，每月房貸支出就占可支配所得超過4成。台北市房貸負擔率更達64.41%，新北市也有55.30%，雙北家庭還沒開始算奶粉、尿布與托育費，房貸就可能先吃掉超過一半所得。

育兒成本不只花錢 父母時間與工作彈性也被壓縮

房子占去的收入愈來愈多，等到孩子出生，每多一筆開銷，都得算得更仔細。不過，錢還只是比較容易算的那一部分，孩子出生後，奶粉一個月多少、尿布多少、托育多少，至少還能一筆筆列出來；真正難算的，是父母得拿出多少時間、犧牲多少工作彈性，又有多少突發狀況只能自己接住。

從懷孕開始，生活就得跟著孩子重新調整。懷著孕搭公車、捷運，不一定等得到座位；孩子出生後，外出吃飯怕哭鬧影響旁人，推著娃娃車搭電梯，尖峰時間可能等了一班又一班。單獨看來都是小事，累積起來卻是許多父母每天心力交瘁的日常。

等到父母準備回到職場，托育又是另一關。公托、準公共托嬰中心在熱門地區一位難求，好不容易找到托育，嬰幼兒進入團體生活後，感冒、腸病毒等疾病又可能接踵而至。只要孩子不能上課，問題馬上變成：明天到底誰能請假？

有祖父母支援的家庭，至少還有人可以幫忙接手；沒有後援的家庭，父母就是最後一道防線。孩子生病、學校停課或臨時出狀況，其中一個人就得放下工作。

養小孩真正貴的，不只是奶粉、尿布與學費，還有父母的時間、工作機會，以及原本可以自由安排的生活。 圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場。

可以請假不代表敢請 職場支持不足壓垮家庭

台灣不是沒有育兒相關假別，但制度上「可以請假」，到了職場卻未必真的「敢請假」。育嬰留停得面對收入減少、工作中斷，即使回到職場，孩子的照顧需求也不會跟著消失。幼兒園傍晚就要接孩子，父母可能還在辦公室；孩子半夜突然發燒，夫妻隔天一早就得決定誰留下來照顧。

養小孩真正貴的，不只是奶粉、尿布與學費，還有父母的時間、工作機會，以及原本可以自由安排的生活。

政府近年陸續增加生育、托育等補助，確實能幫家庭省下一些錢，但年輕夫妻決定要不要生孩子，算的不是眼前多領幾千元，而是未來十幾、二十年的日子怎麼過。房貸要繳、工作不能丟、孩子得有人顧，碰上生病或臨時狀況還得有人接手。當這些問題一個個擺在眼前，想生可能慢慢變成再等等，最後可能直接放棄。

當生育變成一件需要反覆衡量、甚至鼓起勇氣才能做的決定，出生人口持續探底，也就不只是數字，「不婚不生」成了年輕世代給出的「無聲抗議」。