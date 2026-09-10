人口探底／台灣邁向「無子島」 育兒大撒幣 孩子卻「血崩式」愈生愈少

台灣現正失速墜向「無人島」，今年新生兒確定跌破10萬人，總生育率將再創新低。政府長期以來都以大撒幣方式催生，少子化預算從2016年256億餘元暴增至去年（2025年）1254億餘元，砸下近五倍的銀彈，換來的是出生人口腰斬、生育率血崩式探底。學者多年前就已示警「撒幣催不出生育率」，十多年過去，快速下降的生育數已凸顯政府押錯催生藥方，錯失扭轉少子化的黃金時機。

少子化2.0預算八成四花在補助 政策繼續走回頭路

「大撒幣的花錢政策，真的買不到孩子。」托育及就業政策催生聯盟發言人李庭欣拿出一份中研院研究數據，若政府單靠發錢，每發放1000萬元僅能換得每100戶多生25名新生兒，現金補助看似能減少育兒成本，但成為新手爸媽後，要犧牲的現實成本更高。

一對新婚夫婦迎接新家庭的第一胎，沒有後援的兩人，太太先被犧牲請了育嬰留停，他們拿到了每月7000元的育兒津貼，且育嬰留停期間還能領為期半年的八成薪資，但實際上請了育嬰假後，太太當年的考績為全組最差，不僅沒辦法拿到年終，返回職場又遭刁難，最後太太無奈離職，丟了月薪6萬元的工作，他們雖能拿到每月7000元的補助卻丟了每月6萬的薪水，怎麼算都不划算。

2012年推動育兒津貼後 生育率高速下探

若要維持台灣人口結構的穩定，人口替代率應落在2.1，意指一名女性一生平均要生2.1名孩子。1983年，是台灣最後一次見到總生育率達2.1的年份，當年新生兒人數約38萬多人。從此之後，總生育率都在1.5上下游移，唯獨2010年逢虎年，總生育率曾跌破1來到0.9，後續總生育率雖都維持在1，卻只堅持9年，2020年總生育率出現0.99後，就再也見不到1字頭，下滑速度加快，去年總生育率只剩0.69。

2012年時，政府開始對育兒家庭發放育兒津貼，最初是父母其中一人在家帶孩子，每月可領2500元，直到小孩滿2歲，之後總計加碼6次，如今育兒家庭每胎每月能領7000元，且從原本的2歲擴大到領到5歲為止，但回饋給育兒津貼等補助式催生的結果是，去年新生兒人數僅有10萬多人，今年1到7月只有5萬4000多人，已被專家判定，今年新生兒總數絕對少於10萬，甚至連9萬都摸不到。

衛福部於2017年成立「少子化辦公室」，當年度並沒有提出任何實質對策，直到2018年，行政院推出少子女化對策計畫，其面向分為四大部分，分別為0至6歲全面照顧、友善家庭的就業職場對策、兒童健康權益與保護及友善生養的相關配套，目標2030年將總生育率拉回1.4。

審計部公布去年中央政府總決算審核報告，其中就明確指出，少子化對策計畫有八成四的預算都拿去補助育兒家庭，但是國科會去年提出的「少子女化問題與對策實證調查分析報告」中，進入婚姻的男女，本身就有生育子女的意願，且願意生子的胎數，還平均落在2名上下，台灣少子女化真正的癥結點是「未婚人口急遽增加」，讓年輕人不願意踏進婚姻，也不願意生的原因，分別是高房價、低薪、超長工時。

2020年總生育率出現0.99後，就再也見不到1字頭，下滑速度加快，去年（2025年）總生育率只剩0.69。示意圖。聯合報系資料照

年輕人為什麼不婚不生？ 審計部點出三大結構性問題

根據內政部不動產資訊平台統計，全國房價所得比持續增高，由2014年8.41倍攀升至2024年的10.76倍，房價成長速度遠高於家戶可支配所得的成長幅度，而全國房價所得比愈高，總生育率成長率愈低。

勞動部公布去年初入職場薪資統計，高中職畢業生薪資平均為3.1萬元、大學3.6萬元，研究所5.3萬元，顯示我國青年低薪問題仍嚴峻；同時，六至七成未婚人口並無穩定交往或約會對象，且我國勞工2023年總工時遠高於同年OECD國家平均值，壓縮青年社交時間，政府對未婚及晚婚族群策略不夠積極，導致未婚人口比率攀升，影響生育政策推動成效。

要年輕人願意生 首先得擊破各類「母職懲罰」

李庭欣說，各國經驗已顯示，現金補助是對提升生育率影響「最弱」的政策之一，台灣卻持續加碼撒錢，明年更將推出0至18歲成長津貼，及生一胎補助10萬元等措施；真正左右生育意願的關鍵，是能否降低女性因生育面臨的職涯中斷、所得損失等「母職懲罰」。

李庭欣說，目前有意願生育的家庭結構，幾乎都是雙薪家庭，政策應對準這群家庭的真正痛點。相較於多領一筆津貼，他們更在意「有沒有托育名額、孩子生病能不能請假、下班後能不能準時回家顧孩子」。

托盟調查顯示，國內逾七成家長對0至2歲托育，及2至6歲幼兒園分屬衛福部、教育部管理，導致轉銜時出現落差感到困擾，且國內托育資源集中在3至5歲公幼，登記中籤率為100%，反觀0至2歲公共托育資源，中籤率只有34%，資源分布相當不均。另外，國內課後照顧資源不足，民眾多只能自費購買，為育兒家庭增加極大壓力。

一天就24小時 工作就占8小時以上 育兒時間哪裡擠？

年近40歲的王姓男子，上有老、下有小，同樣也是職場中的中堅分子，他剛接下公司的主管職，每天得參加各種會議，還得包辦行政庶務、新人訓練，早上9點到公司打卡，初步忙完當天的雜事時，此時抬頭已經晚上8點。他太太早已不仰賴他去接小孩，獨自維持偽單親生活已經6年，他在職場愈拚命，就離家庭愈遠。

台大社工系名譽教授馮燕說，生育真的不只是經濟問題，更與父母生育意願、時間分配、職場發展、個人成就有關，以台積電為例，其企業員工薪資待遇佳，且企業文化重視家庭、鼓勵生育，不會逼員工把個人時間全數挹注在工作上，就有機會提升生育率，「最重要的是再社會文化中，植入注重家庭、鼓勵生育」風氣。

李庭欣也說，如何保有職涯發展、兼顧生活品質，是雙薪家庭願意生育的關鍵，北歐國家能維持一定生育率，是將托育是為基本權利，家庭只要登記，政府就有義務提供公共托育服務，此外，也以各式政策促成夫妻平等分工，當爸爸請育嬰假時，公司主管不會質疑為何不是太太請？唯有從職場營造友善育兒氛圍，才有機會讓年輕人養育下一代。