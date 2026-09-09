聽新聞
0:00 / 0:00

帶女兒急診開罵醫護…李柏毅7度鞠躬致歉 澄清未特權關說

聯合報／ 記者邱書昱廖靜清張曼蘋／台北報導

國民黨台北市議員李柏毅被爆帶八個月女兒到國泰醫院掛急診，不耐等候罵醫護人員，國泰醫院發聲明強調，急診處置依病情及檢傷分級等專業判斷，呼籲民眾尊重第一線醫護專業。李柏毅昨多次哽咽並七度鞠躬向醫護人員致歉表示，不該有這樣情緒表現。

李柏毅昨說，上周五晚間九點多時，女兒因發燒感染、嘴巴破掉，但是馬偕醫院人很多，掛不到診，趕快換到中山醫院，但中山醫院護理人員說晚上急診沒有兒童專科，建議之下到了國泰醫院。到國泰已十一點多，看診後等醫師給答案等三十多分鐘，「後續溝通過程中，聲音就大起來；對所有病患、醫護人員致上歉意」。

媒體追問，疑似有要告醫師，甚至錄影等，李柏毅說，因為和醫師溝通上有誤會，當下情緒有點生氣，所以想要投訴，「但還是要說，我過程中不該有這樣的表現，相信那位醫師是善意出來要現場解決問題，不該帶個人情緒造成困擾，後續都沒有作為（提告）」。

李柏毅說，自己當爸爸八個月，孩子對他很重要，從來沒有要用特權或關說，「因為現在女兒狀況還不是很確定」。未來當父親有很多東西要學。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，天下父母心，心急難免，但民代也不要把身分帶去醫療院區，應尊重醫院專業。

李柏毅 關說 國泰醫院

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

護女心切爆罵醫護 李柏毅7度鞠躬哽咽致歉：絕無關說特權

網友爆急診室大聲斥責 北市議員李柏毅還原始末說明

同名不同人遭誤認挨罵 綠委李柏毅：認清品牌再開罵

藍營批「國家機器動起來」攻擊蔣萬安兒 沈伯洋嗆：腦迴路異於常人

相關新聞

歷史上的今天／1954年美國務卿快閃訪台只為回報艾森豪

1954年9月9日，美國國務卿杜勒斯於當日由馬尼拉乘專機來台作短暫數小時的訪問，並直接與總統蔣中正及我政府高級首長就當前局勢及中美軍事政治重大問題會談。杜勒斯專機當日中午12時抵台，我政府以隆重的禮儀歡迎此位貴賓，並派機迎於國境。

2026新北市綠生活音樂節9/12-13登場! 50攤市集、創作樂團接力演出

「2026新北市綠生活音樂節」將於9月12日至13日在新北市美術館戶外園區熱鬧登場！今年規劃「GREEN STAGE」及「ROOT STAGE」兩大舞台，不僅集結一青窈、辛曉琪、李翊君、蘇慧倫、周蕙、江美琪、陶晶瑩、戴愛玲等實力唱將，更透過樂團徵選邀請新生代創作團隊接力開唱；現場同步打造集結40個特色攤位及10攤餐車的「綠生活市集」，從文創選物、互動體驗到特色美食一應俱全，邀請民眾在美術館草地上逛市集、聽音樂，享受午後的愜意時光。 「綠生活市集」集結多元文創品牌與特色美食，讓音樂節從舞台延伸至日常生活。文創攤位邀集風格溫暖可愛、專注圖文創作與似顏繪的插畫家「Maybe。或許」；以手繪及複合媒材記錄城市觀察的插畫文創品牌「羊小路」；以及透過逗趣可愛貓咪傳遞生活靈感的「諧咖貓室」等特色品牌，讓民眾除了欣賞演出，也能在市集中發掘創作巧思與互動樂趣。美食同樣是本次市集亮點，包括入選「2025新北油飯節」十強的鶯歌在地品牌「驢‧油飯」、主打創意熱狗的「VegOut耍廢髒熱狗」，以及烘焙賽事得獎常勝軍「拉菲樂烘焙」等特色店家。 今年「ROOT STAGE」更透過公開樂團徵選，提供新生

帶女兒急診開罵醫護…李柏毅7度鞠躬致歉 澄清未特權關說

國民黨台北市議員李柏毅被爆帶八個月女兒到國泰醫院掛急診，不耐等候罵醫護人員，國泰醫院發聲明強調，急診處置依病情及檢傷分級等專業判斷，呼籲民眾尊重第一線醫護專業。李柏毅昨多次哽咽並七度鞠躬向醫護人員致歉表示，不該有這樣情緒表現。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。