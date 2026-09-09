帶女兒急診開罵醫護…李柏毅7度鞠躬致歉 澄清未特權關說

國民黨台北市議員李柏毅被爆帶八個月女兒到國泰醫院掛急診，不耐等候罵醫護人員，國泰醫院發聲明強調，急診處置依病情及檢傷分級等專業判斷，呼籲民眾尊重第一線醫護專業。李柏毅昨多次哽咽並七度鞠躬向醫護人員致歉表示，不該有這樣情緒表現。

李柏毅昨說，上周五晚間九點多時，女兒因發燒感染、嘴巴破掉，但是馬偕醫院人很多，掛不到診，趕快換到中山醫院，但中山醫院護理人員說晚上急診沒有兒童專科，建議之下到了國泰醫院。到國泰已十一點多，看診後等醫師給答案等三十多分鐘，「後續溝通過程中，聲音就大起來；對所有病患、醫護人員致上歉意」。

媒體追問，疑似有要告醫師，甚至錄影等，李柏毅說，因為和醫師溝通上有誤會，當下情緒有點生氣，所以想要投訴，「但還是要說，我過程中不該有這樣的表現，相信那位醫師是善意出來要現場解決問題，不該帶個人情緒造成困擾，後續都沒有作為（提告）」。

李柏毅說，自己當爸爸八個月，孩子對他很重要，從來沒有要用特權或關說，「因為現在女兒狀況還不是很確定」。未來當父親有很多東西要學。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，天下父母心，心急難免，但民代也不要把身分帶去醫療院區，應尊重醫院專業。