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副閣揆參加彰化「毛柿宴」 揭總統指示國土綠蔭計畫藉綠化減緩暖化

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧舉辦「國土綠蔭-毛柿宴」，邀請行政院副院長鄭麗君及好友品嘗佳餬。記者簡慧珍／攝影
行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧舉辦「國土綠蔭-毛柿宴」，邀請行政院副院長鄭麗君及好友品嘗佳餬。記者簡慧珍／攝影

行政院副院長鄭麗君今到彰化縣溪州鄉參加「國土綠蔭-毛柿宴」，提到依照總統賴清德指示，中央今年成立國家都市林推動委員會，將邀請跨部會和各地方政府、社區共同形塑國土綠蔭，專法、專責、專業好好種樹、把樹種好，把美麗綠蔭的生活環境留給下一代。

總統府資政吳晟和他的女兒、行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，把吳晟平地造林的林園命名「純園」，紀念吳晟的母親陳純，並種植毛柿等樹木。吳音寧禮聘名廚以毛柿為食材製作毛柿天婦羅、毛柿冬瓜湯等餐點，邀請鄭麗君及好友今到純園品嘗佳餚，享用前吳晟介紹純園歷史及與平地造林、國土綠蔭兩計畫的關係。

鄭麗君說明今年成立國家都市林推動委員會，中央有感於現在氣候變遷，極端氣候下，其實應該要提出調適行動，最自然的調適行動就是好好種樹這個很基本的工作；賴清德總今年主持氣候變遷委員會，特別宣示國土綠蔭計畫作為國家級的一個調適行動，也作為韌性建設，當時賴總統提出吳晟老師常常說的「有樹就有風，有風就會無涼；有樹就有蔭，有蔭就會涼。」希望藉由綠化來減緩暖化

鄭麗君說，行政院國家都市林推動委員會希望邀請跨部會以及各地方政府還有社區，大家一起共同來推動好好種樹、把樹種好來形塑國土綠蔭，未來美麗、綠蔭的生活環境留給下一代，目前委員會還有環境部在全國各地召開相關論壇，邀請公民參與，她也希望各地方政府能夠形成跨局處的推動委員會，邀請中央、地方、社區跟企業，跟中央一起合作，相約來種樹，為下一代留下一個美麗的國土綠蔭。

鄭麗君提到，國家都市林推動委員會規劃六組，包括資料治理管理組，要善用Data來形成種樹指引、及適地適種專業維護組、生態景觀法規組、地景組、永續循環利用組、公私協力公民參與組、森活健康等六組，主要是因為過去並不一定有真的把樹種好，所以希望未來能夠種對樹種、種對地方、種對方法並好好管理。

吳晟表示，原想請大家吃個飯，吳音寧說現在要用美食推廣，就請名廚把毛柿作成菜之後發表。鄭麗君當場揭露「秘密」，今天是吳晟生日，毛柿宴格外有意義。

行政院副院長鄭麗君到彰化縣溪州鄉純園參加「國土綠蔭-毛柿宴」。記者簡慧珍／攝影
行政院副院長鄭麗君到彰化縣溪州鄉純園參加「國土綠蔭-毛柿宴」。記者簡慧珍／攝影

總統府資政吳晟和愛女行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，在紀念吳晟母親的「純園」種植毛柿，今舉辦「國土綠蔭-毛柿宴」，請名廚把毛柿入菜。記者簡慧珍／攝影
總統府資政吳晟和愛女行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，在紀念吳晟母親的「純園」種植毛柿，今舉辦「國土綠蔭-毛柿宴」，請名廚把毛柿入菜。記者簡慧珍／攝影

彰化 暖化 國土

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