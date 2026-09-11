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《2026臺北永續競爭力論壇暨淨零行動特展》圓滿落幕 攜手企業、市民展現永續行動力，成就臺北淨零未來 !

文／ 項璿 提供

國際來賓及各界代表齊聚，共同以握拳手勢宣示推動臺北淨零的行動決心。（圖中）臺北市李泰興副市長、（左七）荷蘭在台辦事處代表 施浦樂、（右六）德國經濟辦事處首席代表暨處長 蘭依樺、（左六）歐洲經貿辦事處 經貿組組長 邵恩博、（右七）臺北市政府產業發展局 陳俊安局長 。 圖／臺北市政府產業發展局 提供
國際來賓及各界代表齊聚，共同以握拳手勢宣示推動臺北淨零的行動決心。（圖中）臺北市李泰興副市長、（左七）荷蘭在台辦事處代表 施浦樂、（右六）德國經濟辦事處首席代表暨處長 蘭依樺、（左六）歐洲經貿辦事處 經貿組組長 邵恩博、（右七）臺北市政府產業發展局 陳俊安局長 。 圖／臺北市政府產業發展局 提供

國際來賓及各界代表齊聚，共同以握拳手勢宣示推動臺北淨零的行動決心。（圖中）臺北市李泰興副市長、（左七）荷蘭在台辦事處代表 施浦樂、（右六）德國經濟辦事處首席代表暨處長 蘭依樺、（左六）歐洲經貿辦事處 經貿組組長 邵恩博、（右七）臺北市政府產業發展局 陳俊安局長 。 圖／臺北市政府產業發展局 提供
國際來賓及各界代表齊聚，共同以握拳手勢宣示推動臺北淨零的行動決心。（圖中）臺北市李泰興副市長、（左七）荷蘭在台辦事處代表 施浦樂、（右六）德國經濟辦事處首席代表暨處長 蘭依樺、（左六）歐洲經貿辦事處 經貿組組長 邵恩博、（右七）臺北市政府產業發展局 陳俊安局長 。 圖／臺北市政府產業發展局 提供

臺北市政府產業發展局主辦的《2026臺北永續競爭力論壇》及《Zero to Hero 臺北淨零行動特展》，近日於松山文創園區圓滿落幕，兩日活動吸引近2千人次到場，15位專家跨域對談、28家永續企業攜手展示創新淨零解方，共同宣示邁向2050淨零目標的堅實產業動能。

《2026臺北永續競爭力論壇》主題論壇邀集產業菁英與專家學者，圍繞AI淨零賦能、新能源轉型、低碳經濟與永續生活展開深度對談。 圖／臺北市政府產業發展局 提供
《2026臺北永續競爭力論壇》主題論壇邀集產業菁英與專家學者，圍繞AI淨零賦能、新能源轉型、低碳經濟與永續生活展開深度對談。 圖／臺北市政府產業發展局 提供

四大政策主軸　擘劃臺北淨零藍圖

面對全球升溫與極端氣候挑戰，臺北市政府確立「降溫城市」、「綠運城市」、「韌性城市」、「淨零新生活」四大政策主軸，建構臺北承諾2050年淨零排放的施政願景。本次特展將松山文創園區化身「未來淨零城市基地」，透過情境式策展與互動體驗，讓政策從抽象目標轉化為市民可感受、可參與的日常永續行動。

匯聚28家企業淨零行動　串聯產業創新與生活實踐為臺北淨零

本次「Zero to Hero 臺北淨零行動特展」匯聚淨零建材、新能源、智慧科技、低碳交通、韌性防災、永續零售、食農生態、循環經濟、永續教育與公正轉型等多元領域，共同展示創新解方，呈現臺北永續產業的深度與廣度。

城市調適降溫站引導民眾實地見證節能建築、降溫材料與工法與城市綠植被如何發揮作用，改善因密集建築、道路硬質鋪面、空調設備運轉廢熱等所產生的熱島效應，讓城市降溫更有感。參展企業包含：台灣綠牆、冠軍建材、台泥企業團、綠達人、亞東預拌、冠德集團等公司，攜手為城市退燒，打造更舒適、涼感的臺北宜居環境。

以科普互動展板說明建築降溫、降溫鋪面、水環境降溫與通風遮陽等多元降溫策略（上），並展出不同導熱係數的建材樣品，呈現低碳建材從根本降低都市熱島效應（下）。 圖／臺北市政府產業發展局 提供
以科普互動展板說明建築降溫、降溫鋪面、水環境降溫與通風遮陽等多元降溫策略（上），並展出不同導熱係數的建材樣品，呈現低碳建材從根本降低都市熱島效應（下）。 圖／臺北市政府產業發展局 提供

低碳智慧移動站一站解鎖未來永續移動新選擇，讓民眾模擬駕駛低碳氫能運具，親身體驗智慧交通、共享運具服務與高效充電管理，感受未來臺北通勤更加便利、安靜與潔淨。現場由宏基智通、遠傳電信、華城電能、馳諾瓦科技、威摩科技、冠恩能源科技等公司共同響應，串聯臺北綠色運輸網絡，為未來綠運生活提供更多可能。

現場實體展示高功率EV快速充電樁（上），讓民眾感受綠色交通科技發展，未來電動車充電更省時便利，並展出氫能高爾夫遊園車，透過與民眾互動加深對氫燃料電池應用的初體驗（下）完整呈現從新能源運具到充電基礎建設的低碳移動新選擇。 圖／臺北市政府產業發展局 提供
現場實體展示高功率EV快速充電樁（上），讓民眾感受綠色交通科技發展，未來電動車充電更省時便利，並展出氫能高爾夫遊園車，透過與民眾互動加深對氫燃料電池應用的初體驗（下）完整呈現從新能源運具到充電基礎建設的低碳移動新選擇。 圖／臺北市政府產業發展局 提供

韌性城市守護站則從能源網絡、數據監測、安全管理到基礎設施韌性，提升防災應變、水資源循環與能源即時調度的城市韌性，展區由盛齊綠能、中保科技集團、大台北區瓦斯、思納捷科技、億鴻系統科技、臥龍智慧環境等公司共同展示，讓民眾了解如何運用科技掌握環境、資源的變化，提升城市調適能力，學習韌性城市的智慧解方。

「固態氧化物燃料電池 (SOFC)」MW級發電站模型，展示未來高效率與分散式能源的最新解決方案（上）；結合 AI 系統的微型智能化淨水實驗裝置，展示運用 AIoT 邊緣運算技術優化工業廢水與民生污水的淨化製程（下），為城市穩定電力及永續水資源提供更具韌性的長遠布局。 圖／臺北市政府產業發展局 提供
「固態氧化物燃料電池 (SOFC)」MW級發電站模型，展示未來高效率與分散式能源的最新解決方案（上）；結合 AI 系統的微型智能化淨水實驗裝置，展示運用 AIoT 邊緣運算技術優化工業廢水與民生污水的淨化製程（下），為城市穩定電力及永續水資源提供更具韌性的長遠布局。 圖／臺北市政府產業發展局 提供

永續生活選擇站以「永續風格選物店」概念出發，結合低碳飲食、循環材質、惜食減塑與綠色消費，讓民眾發現永續生活可以兼具美感與品味。由特力屋、樂家康文教基金會、瓦士肯居家生活、聖瑪莉、優纖隆企業、宏恩塑膠、台灣主婦聯盟生活消費合作社、黑松教育基金會、永齡教育基金會、島島永續柑仔店等，共同讓資源再生煥發新價值，展現減碳生活新美學。

廢棄帆布為原料，經清洗裁縫製成文創時尚小物，呈現循環時尚的精工美學（上）；探索再生選材、節能設備、居家用品與生活空間的永續提案（下）每一個消費選擇都能成為綠色生活的開始。 圖／臺北市政府產業發展局 提供
廢棄帆布為原料，經清洗裁縫製成文創時尚小物，呈現循環時尚的精工美學（上）；探索再生選材、節能設備、居家用品與生活空間的永續提案（下）每一個消費選擇都能成為綠色生活的開始。 圖／臺北市政府產業發展局 提供

各企業亦於「能量舞臺淨零練功坊」輪番分享永續轉型實務與創新解方，讓市民看見企業如何將永續理念化為具體行動。此外，結合廢棄牡蠣殼粉製作香氛掛飾、退役籃球皮再生變身時尚識別證套、永續城市大挑戰SDGs桌遊體驗等永續工作坊，以及淨零超能力闖關任務，更讓大小朋友穿梭展區體驗永續行動，在參與中深刻體驗淨零不是抽象口號，而是可帶回日常的新選擇。

從市民日常行動出發　攜手企業共創臺北永續經濟新篇章

臺北市政府產業發展局表示，兩日活動充分展現臺北推動2050淨零轉型的堅實動能，多家跨域企業夥伴的全力集結，彰顯產業界對永續議題的高度認同與行動承諾；市民的熱情參與，更讓永續理念在日常生根、深植人心。城市淨零的實現，需要政府政策、企業創新與市民選擇的三方共同匯聚。未來臺北市政府將持續深化與企業的協力夥伴關係，掌握氣候新經濟帶來的轉型機遇，讓淨零從政策願景走向產業新藍海，成為市民日常的永續行動，共同朝2050淨零排放目標穩健邁進，打造更具韌性與永續競爭力的臺北未來。

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