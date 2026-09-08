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900萬交通安全月標案遭質疑灌水 交通部駁：別為選舉聲量抹煞努力

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣前進陣線今舉行「交通安全月花九百萬五年最高，健檢數字灌水，成效指標在哪裡？」記者會。圖／時代力量提供
台灣前進陣線今舉行「交通安全月花九百萬五年最高，健檢數字灌水，成效指標在哪裡？」記者會。圖／時代力量提供

台灣前進陣線指出，今年交通安全月標案高達900萬元，是近年最高，但官網數字疑似灌水，且所推動的車輛健檢與實際機車事故原因不符。對此，交通部表示，相關數據均為7大車廠轄下逾7000家車行實際到店健檢車輛統計，並非坐在辦公室裡憑空「灌」出來，並強調別為選舉聲量急著抹煞所有參與者的努力。

針對外界對「交通安全月」質疑，交通部公路局說明，今年免費機車安全健檢活動自9月1日啟動，將持續至12月31日，感謝7大車廠願意攜手守護機車騎士安全，「預計下周公布前2周成效」。

公路局強調，交安月才剛開始，別為了選舉聲量就急著為持續4個月的交通安全行動下結論，抹煞所有參與者的努力，未免操之過急。

公路局表示，交通安全從來不是辦一場活動、喊幾句口號就結束，而是要持續把安全觀念帶進民眾日常。

公路局說，今年交通安全月也不是交通部單打獨鬥，而是串聯光陽、三陽、台灣山葉、台灣本田、台鈴、宏佳騰及睿能7大車廠，依轄下超過7000家車行實際到店健檢車輛統計，每周提報，每一筆數字都有實際執行依據，並非坐在辦公室裡憑空「灌」出來。

公路局指出，健檢活動著重於預防性車輛安全維護；至警政署的道路交通事故肇因分析分類，與本次機車安全健檢項目的設計目的有別。

公路局批評，連活動目的都分不清楚，卻把不同性質的數字硬湊成「沒有成效」，到底是在監督交通安全，還是在製造話題？

公路局表示，感謝和潤企業、機車廠商一起合辦，提供總獎值超過200萬元、800組以上獎項及宣導資源，中央各部會、地方政府及全家、萊爾富、ChargeSPOT、蝦皮等企業也投入通路與廣告版位共同宣導，公路局也感謝九大運輸業共同響應，讓交通安全真正落實到運輸第一線；交通部無法唱獨角戲，必須透過各界用實際行動加入交通安全行列。

公路局也說，這些來自企業、第一線車行及民眾親自投入，是希望多一個人重視安全、多一個人平安回家。至於前兩週推動成果預計下週公布，用實際數字說話，避免有心人士片面解讀扭曲交安月。

公路局表示，交通政策可以監督、成果可以檢驗，但不能為了選舉造勢，就急著把尚未完成的活動貼上「沒成效」的標籤，更不該把企業、車行、技師、民眾及交通人的心力一筆抹煞。選舉有期限，交通安全沒有，不要為了自己的政治聲量，拿第一線交通人的努力當成選舉攻防的材料。

健檢 交通部 交通安全

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