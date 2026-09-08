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女童猥褻案...蔣萬安曝上周親主持檢討會議 持續與專家學者檢討精進

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天下午赴議會總質詢。截自UDN直播
台北市長蔣萬安今天下午赴議會總質詢。截自UDN直播

台北市十歲女童遭性猥褻案，北市府上周五開檢討會議。台北市長蔣萬安今受訪表示，目前女童狀況穩定，也希望給予她時間跟空間平復心情。上周他親自主持檢討會議，邀集專家學者及網絡合作的夥伴共同討論，針對個案的每一個環節深入交換意見也分析。

蔣萬安說，市府也提出後續相關精進方案，包括類家內案件納入安全評估等，及短暫家庭式庇護處所，所以也依照專家學者相關意見以及精進的方案來推進及落實。當然，後續也會持續透過會議跟專家學者來持續地研討。

北市10歲女童遭性猥褻案引發社會高度關注，北市府先前已拍板多項精進措施，將類家內成員納SDM安全評估等，多位議員在總質詢時，質詢該議題，蔣萬安今天受訪也說明後續檢討進度。

女童 蔣萬安 猥褻

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